A Lignano proseguono i lavori di restyling

Stanno avanzando i lavori pubblici a Lignano Sabbiadoro che in questo momento interessano via Mentana. In questo tratto si sta procedendo, infatti, al rifacimento dei marciapiedi, delle caditoie, alla sostituzione di alcune alberature e a bonifiche puntuali degli asfalti. Successivamente, si proseguirà con una bonifica profonda e all’asfaltatura del manto stradale.

In via Lovato, nell’intersezione tra via Tarvisio e vale Europa, proseguono i lavori del secondo tratto della nuova pista ciclabile che, passando per via Giardini, collegherà il Lungolaguna, al Lungomare Kechler. Sono, invece, quasi terminate le lavorazioni in via Lovato nell’intersezione tra vale Europa e via Lungolaguna Trento, dove sono state piantumate anche ulteriori alberature.

“Una Lignano sempre attiva sul fronte dei lavori pubblici che interessano il nostro territorio nella stagione invernale” commenta il Sindaco Luca Fanotto. “Prossimamente partiremo con i lavori su via Tirrenia, dove condurremo un’importante bonifica degli asfalti. Ma anche su Arco della Luna e su viale Gorizia che necessitano di alcuni interventi di rifacimento. Infine, ricordo che sono a buon punto i lavori della nuova rotatoria sita in Corso dei Continenti".

"E' fondamentale agire subito, per presentarci al meglio per la stagione turistica, potendo garantire servizi e viabilità migliorati, con un occhio di riguardo per la gestione del patrimonio naturalistico del territorio e la tutela del verde pubblico. La realizzazione dell’importante collegamento ciclabile tra il Lungolaguna e il Lungomare Kechler s'innesta nell’ambito della realizzazione delle Bicipolitana, che è stata approvata qualche anno fa con il Piano urbano del traffico. Un progetto che permetterà non solo di collegare i vari percorsi ciclabili presenti sul territorio, ma di realizzare un sistema coerente di viabilità lenta, fondamentale nella nostra offerta turistica".

"Ringrazio il Consigliere Mattia Poletto che, in questi mesi, mi sta aiutando a coordinare i numerosi interventi sul territorio e al quale ho conferito una delega specifica, come previsto nelle mie facoltà dallo Statuto comunale”, conclude Fanotto.