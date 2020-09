A Lignano stabilimenti aperti fino a fine settembre

Complici le calde temperature di questo settembre, i gestori degli stabilimenti balneari di Lignano Sabbiadoro hanno deciso di slittare la chiusura inizialmente programmata per il 20 settembre, a fine mese, dando così la possibilità di fruire gratuitamente di ombrelloni e lettini nella settimana dal 21 al 26.

Le spiagge, complice il bel tempo, sono gettonatissime e fino a fine mese saranno disponibili con tutti i servizi. Negli uffici 4, 5 e 6, a Riviera, sono in fase di smontaggio gli ombrelloni, ma i turisti potranno accedere gratuitamente agli uffici 2 e 3, al parco termale Riviera Resort e nella terrazza dell'uno. A Sabbiadoro e Pineta stabilimenti aperti e operativi fino al 27 settembre, con gli ultimi giorni disponibili gratuitamente.

La spiaggia rimarrà allestita fino al 27 settembre e sarà quindi a pagamento fino a domenica 20.

“E' stata una stagione difficile ma al di sopra di ogni aspettativa – spiega Manuel Rodeano, presidente Lignano Sabbiadoro Gestioni -. Il bilancio non è raffrontabile con le stagioni precedenti, ma guardandoci attorno possiamo dire di essere soddisfatti. La risposta del turista di prossimità e anche degli stranieri, in particolare provenienti da Austria e Germania. è stata positiva e ha dimostrato grande affezione”.