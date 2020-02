A Lignano un master in Hospitality Management

C'è voglia di formazione fra gli operatori turistici, come confermano i numeri più che positivi del primo master in Hospitality Management voluto fortemente dal presidente dell’associazione Lignano nel terzo Millennio, Giorgio Ardito, in collaborazione con il Gruppo Ospitality guidato da Alberto Lavorgna, il nuovo direttore dell’hotel President Lignano. Quasi una novantina gli iscritti, provenienti da Lignano, ma anche da Udine, Trieste, Pordenone e addirittura da Mantova, delle più svariate figure professionali del settore turistico - direttori di strutture, artigiani e imprenditori, barman, addetti della ricezione, camerieri di sala - accomunati dal desiderio di migliorare se stessi e di conseguenza la qualità dell’ospitalità del Friuli Venezia Giulia.

Il ciclo di incontri, al via il 20 gennaio, proseguirà a cadenza settimanale fino al 30 marzo per concludersi con una serata conviviale all’Hotel President Lignano, durante la quale saranno consegnati gli attestati ai partecipanti, chiamati anche a illustrare un business plan che simula l’apertura di un albergo, realizzato durante il Master asdieme ai docenti, il vero valore aggiunto della formazione firmata Lignano nel Terzo Millennio.

Si alterneranno in questo percorso formativo docenti di provata valenza professionale fra i quali Armando Travaglini, Luciano Manunta, Silvia Spano, Sylvie Scala e tanti altri, a sostegno di questo innovativo percorso. Uno dei tanti che l’associazione Lignano nel Terzo Millennio presenterà nei prossimi anni, dando spazio a riflessioni e visioni con obiettivo comune “Lo Sviluppo della Destination Lignano Sabbiadoro”, come spiega Giorgio Ardito, evidenziando la necessità di costruire una vision e di individuare temi utili alla costruzione di un’identità “Lignano Sabbiadoro” sulla quale avviare un processo di valorizzazione e di promozione, riferita non solo al turismo, alle risorse culturali e paesaggistiche e all’intera comunità lignanese e regionale.