A luglio le navi Msc faranno scalo a Monfalcone

Per tre fine settimana di luglio (sabato 3 e domenica 4, il 10 e l’11 e il 17 e 18 luglio), le navi da crociera di Msc faranno scalo a Portorosega. Oggi, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha partecipato all'incontro per la definizione delle modalità di attracco nel porto cantierino.

Al tavolo erano presenti il Port Captain di Msc, Pier Paolo Scala, e i suoi collaboratori, l'Ammiraglio Vincenzo Vitale, comandante della Capitaneria di porto di Trieste, il Comandante della Capitaneria di Monfalcone, capitano Giovanni Nicosia, e l'Autorità di sistema rappresentata da Sergio Signore.

Monfalcone è stata scelta per la sua posizione strategica tra Trieste e Venezia, sia dal punto di vista portuale sia per i collegamenti autostradali. La tappa - che prevede l'arrivo a Monfalcone dalla costa dalmata e la partenza verso i porti italiani - è dettata da un'esigenza tecnica. In quel periodo, infatti, non è possibile l'attracco alla Giudecca per la concomitante organizzazione del G20 dell'economia (dall'8 all'11 luglio) e della Festa del Redentore, celebrata la terza domenica di luglio.

"Non facciamo sogni pindarici, ma vogliamo vivere questa esperienza come un'opportunità”, commenta Cisint. “D'altra parte è compito dell'Istituzione accompagnare il territorio verso uno sviluppo concreto. La consideriamo come una prova per ragionare anche su sviluppi futuri in ambito crocieristico che, con la variante localizzata al piano regolatore del porto, potrà trovare piena attuazione. Cercheremo anche di offrire dei pacchetti per far conoscere la nostra realtà”.

Tutte le strutture necessarie all'imbarco e sbarco dei passeggeri e per i controlli doganali saranno allestite all'interno dell'area portuale con accesso da via Vittorio Veneto. Per i passeggeri all’imbarco i controlli sanitari saranno preventivamente effettuati a Venezia, da dove saranno trasportati a Monfalcone con minibus da 25/30 persone.

“Questa modalità consentirà di non congestionare il traffico e sperimentare nel contempo le potenzialità legate alla crocieristica che potrebbe essere un'alternativa al sito di produzione energetica”, ha commentato il Sindaco. “Un grande lavoro di squadra, assieme alla Capitaneria l'Autorità di Sistema”.

Nel dettaglio, saranno la Msc Orchestra (Monfalcone-Bari-Corfù-Mykonos-Dubrovnik-Monfalcone) e la Msc Magnifica (Monfalcone-Bari-Pireo/Atene-Mykonos- Spalato-Monfalcone) a effettuare gli scali.