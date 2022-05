A Marano al via 'Riserva in rosa'

Anche le Riserve naturali di Marano si preparano al Giro d’Italia, in particolare alla tappa 19 di venerdì 27 maggio, quando la carovava rosa partirà proprio da Marano Lagunare per affrontare 177 chilometri alla volta del Santuario di Castelmonte.

“Riserva in rosa” è il titolo dato al cartellone di eventi che accompagnerà le domeniche di maggio e il fine settimana del Giro nella Riserva Naturale Valle Canal Novo, tra visite guidate, uscite con la motonave in laguna, laboratori per i più piccoli e degustazioni enogastronomiche. Gli appuntamenti sono organizzati da Natura 3 Srl, capofila di un gruppo di realtà regionali, in collaborazione con la Regione, il Comune di Marano Lagunare e Smilevents.

Si comincerà domenica primo maggio con “Laguna in Rosa”, ovvero con una visita guidata alla Riserva alle 15, seguita da un’escursione in motonave dalle 16.30 e alle 18.30. Dalle 19 sarà proposta una degustazione di due calici di vino bianco accompagnati da stuzzichini. Lo stesso programma caratterizzerà domenica 15 e domenica 29, con la sola differenza che saranno assaporate rispettivamente delle bollicine e delle birre artigianali. Il costo di partecipazione è di 25 euro a persona, mentre i bambini dai 6 ai 12 anni pagheranno 10 euro.

Domenica 8 e domenica 22 sarà la volta di “Avventure preistoriche”, ovvero di laboratori di archeologia preistorica alle 14.30 e alle 16 a cura dell’associazione Archeotipi. Dalle 19 ci saranno le degustazioni: l’8 di tre calici di vino rosso, il 22 di tre calici di birra artigianale. In questo caso il costo sarà il 20 euro per gli adulti.

Venerdì 27, giorno della tappa del Giro d’Italia, e sabato 28 con “Bollicine in rosa” alle 15 si potrà partecipare a una visita guidata, alle 17 invece potranno essere degustate le migliori bollicine locali in un happyhour in terrazza. Il costo anche in questo caso è di venti euro per gli adulti.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione, rivolgendosi all’Ufficio riserve centro visite in via delle Valli 2 a Marano Lagunare, chiamando Elisa al 346 3745901 o scrivendo una mail a natura3srl@gmail.com. Alla quota di partecipazione per i singoli eventi bisogna aggiungere l’ingresso alla Riserva (3,50 euro intero, 2,50 ridotto).