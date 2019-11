A Maribor attesa per la Festa di San Martino

La corsa verso la giornata di San Martino non si ferma. L’Hotel Mond e la zona di Maribor sono pronti ad alzare il sipario sull’imperdibile evento dell’11 novembre, che animerà la regione slovena e celebrerà le tradizioni. Sarà una buona annata? Così dicono i produttori ma a confermarcelo sarà la Festa dell’autunno fertile, che con il primo assaggio del vino giovane decreterà l’inizio dei festeggiamenti.

Quella di San Martino è la festa pubblica più grande della Slovenia. Come da tradizione, infatti, l’11 novembre appassionati, professionisti del settore e curiosi scenderanno in Piazza Leon Štukelj per celebrare il Dio Bacco e la prosperosa nuova annata. Da mattina a sera, quando si avrà finalmente l’occasione di degustare il vino novello, artisti di ogni genere rallegreranno i visitatori con spettacoli live degni dei più grandi talenti e tradizioni popolari.

Non solo vino ma divertimento e pance piene assicurate per tutti, anche per i più piccoli. Grandi sorprese culinarie e momenti enogastronomici tematici allieteranno i palati dei visitatori, rivelandosi un'esperienza ideale sia per gli amanti delle autentiche prelibatezze tradizionali che per i veri buongustai. La festa dell’autunno fertile sarà infatti l’occasione perfetta per farsi guidare in un viaggio alla scoperta del territorio attraverso il gusto, accostando pregiate etichette all’ottima cucina della Stiria.

Le sorprese non sono ancora finite. Durante la giornata di celebrazioni sarà possibile incontrare i migliori produttori locali e visitare la Casa dell’Antica Vite, il tempio della cultura vinicola della Slovenia. Un luogo di culto che lega indissolubilmente le tradizioni locali all’Hotel Mond, il primo enoresort immerso nelle strade del vino slovena-austriaca ad assicurare ai propri ospiti esperienze autentiche e nel rispetto dell’ambiente.

L’Hotel è infatti detentore di un pezzo di storia: nel vigneto del resort è presente un discendente della vite più longeva del mondo. Altro elemento a favore per concedersi un break grazie all’offerta Hotel & Vino & Spa. Il pacchetto, del costo di 169€, offre infatti due notti in camera doppia con prima colazione, due cene al ristorante dell’hotel con degustazione di 4 etichette al Wine Bar, transfer lungo la strada del vino e libero accesso al centro benessere Sky Wellness. Niente di meglio per visitare paesaggi da cartolina durante il periodo del foliage autunnale e lasciarsi conquistare dai sapori locali.