A Marina di Punta Faro Open Day del cantiere Arcadia

Un momento di festa prima che l’autunno inizi davvero a farsi sentire. E, soprattutto, per guardare già alla prossima primavera avendo negli occhi le immagini dei più stupendi gioielli del mare, quelli prodotti dal cantiere ‘boutique’ Arcadia. A presentarli, a Marina di Punta Faro domani, sabato 23 ottobre, sarà il dealer ufficiale del cantiere campano, ovvero la Blu Yachts, che organizza l’open Day ‘Life& Stile’. A partire dalle 11 e fino a pomeriggio inoltrato, sarà possibile visitare in particolare ‘Sherpa 80’, l’ultimo nato in casa Arcadia.

E mai come in questo caso si può dire che il nome è già un programma. ‘Sherpa’, infatti, proprio come i celebri portatori ad alta quota himalayani, è nata per essere una compagna di viaggio preziosa ed esperta per solcare i mari in tutta sicurezza ed emozione.

Concepita anche tecnicamente per viaggi a strettissimo contatto con il mare e l’ambiente circostante, grazie al sensazionale open space ricreato nel pozzetto di quasi 65 metri, è praticamente unica nel suo genere per il segmento 85-90 piedi. Così come unico è, al momento, il modello visitabile a Marina di Punta Faro: si tratta dell’unico esemplare di yacht ‘Sherpa XL’ attualmente in circolazione nel Mare Adriatico.

L’evento ‘Welcome’ assume dunque una valenza ancora maggiore, poiché rafforza la presenza della Blu Yachts a Lignano Sabbiadoro, rendendolo ‘apripista’ nello sviluppo di un filone di mercato innovativo come quello rappresentato dal brand Arcadia, uno dei cantieri più affermati nel panorama nautico mondiale, da sempre attento a soluzioni di altissima tecnologia e a basso impatto ambientale.

Un’intuizione che si deve all’imprenditore senigalliese Luigi Gambelli, da oltre 30 anni nel settore della nautica, che con la sua preziosa Blu Yachts è dealer di Arcadia Adriatic per i Paesi dell’Est Europa che gravitano sull’Adriatico e per l’Adriatico. “Con questa iniziativa vogliamo innanzitutto ringraziare tutti i nostri partner e clienti per la fiducia che ci hanno accordato in questo anno che è stato straordinario e ricco di novità – commenta Gambelli – Ci è sembrato giusto creare un momento di convivialità per salutarci rilanciando, come sempre, il cuore oltre ‘l’ostacolo’: presentiamo Sherpa e ci prepariamo alla prossima, entusiasmante, bella stagione”.