A Milano il rapporto sul turismo enogastronomico

La Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia eccellenza che guarda alle tendenze del turismo enogastronomico e anticipa i trend del settore. Proprio con il progetto nato nel 2017 e che conta oltre 300 aderenti tra produttori e aziende, PromoTurismoFvg parteciperà domani a Milano alla presentazione in anteprima nazionale del Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, documento di riferimento per istituzioni e operatori del settore e strumento in grado di interpretarne modelli e nuove tendenze.

Il turismo enogastronomico ingolosisce sempre più operatori ma anche visitatori, che scelgono le loro mete in base al buon cibo e al buon vino: domani alle 15 all’UniCredit Tower Hall, in via Fratelli Castiglioni 12, il focus della presentazione sarà dunque il mondo dell’enogastronomia e la relazione con il settore del turismo, tra quello che offre lo scenario europeo nel contesto italiano e di come, in generale, i prodotti rappresentativi del territorio rappresentino sempre di più un motivo di viaggio per molti turisti italiani e stranieri.

Moderato da Alberto Lupini, direttore responsabile di Italia a Tavola, il convegno prenderà il via con i saluti di Massimo Costantino Macchitella, head of Small business & financing products UniCredit, cui seguirà l’introduzione del direttore marketing di PromoTurismoFvg Bruno Bertero. A seguire Roberta Garibaldi, autore e coordinatore della ricerca, presenterà il Rapporto, esaminando l’offerta enogastronomico-turistica italiana, con particolare attenzione sui prodotti di eccellenza, la ristorazione, gli agriturismi, le aziende vitivinicole e olearie, i birrifici, nonché la Strada del Vino e dei Sapori. Milano sarà anche vetrina per ricordare l’appuntamento con l’Iwinetc, l’International wine tourism conference, dodicesima edizione dell’evento mondiale dedicato all’enoturismo che sarà ospitato a Trieste dal 24 al 26 marzo.

Lo studio restituisce un quadro aggiornato della situazione italiana, sia dal punto di vista della domanda che rispetto all’offerta, con il profilo dei turisti provenienti da Francia, Regno Unito, Usa, Cina, Canada e Messico. Oltre 500 pagine con dati e ricerche sui mercati del turismo e della ristorazione, demografia, psicografia, tendenze, grafici, infografiche, approfondimenti e suggerimenti, così da fornire anche alle istituzioni e agli operatori elementi utili allo sviluppo di proposte in grado di soddisfare le esigenze del turista contemporaneo.

Al temine della presentazione - le conclusioni saranno affidate al presidente di Enit Giorgio Palmucci - PromoTurismoFvg offrirà l’aperitivo targato Friuli Venezia Giulia, in cui saranno le specialità della regione a farsi portavoce del meglio del territorio.