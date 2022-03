A Miramare tornano le domeniche gratis al museo

Due le novità importanti per le visite al Castello di Miramare. Tornano le domeniche gratuite al museo e dal primo aprile non servirà più il Green Pass per accedere alle sale.



Nei prossimi giorni, per gli Istituti del MiC, riprende l’iniziativa ministeriale che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese e, per decreto governativo, si ricorda che dal primo aprile non sarà più necessario esibire il Green pass (base o rafforzato) all’ingresso, fatta salva l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a consentire un ordinato svolgimento delle visite e a garantire la sicurezza di tutti e il rispetto di eventuali norme anti-Covid vigenti al momento dell'iniziativa, tenendo conto del possibile incremento di flussi di visitatori previsti. Domenica 3 aprile l’ingresso al Museo di Miramare sarà quindi gratuito.



La Direzione e lo staff danno il benvenuto a tutti i visitatori nella migliore stagione per visitare il Museo storico e il Parco del castello di Miramare. Il Castello ospita la mostra “Dagli Uffizi a Miramare. La Madonna delle Rose di Tiziano e le collezioni degli Asburgo tra Vienna e Firenze” e il Parco è un tripudio di colori primaverili, nel parterre con i narcisi e nella zona del Laghetto dei cigni con i ciliegi in fiore. ​