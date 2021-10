A Monfalcone due tour all'insegna delle due ruote

Per la terza edizione del North East Bike Festival, la manifestazione che s’inserisce fra i progetti e le azioni intraprese dal Comune di Monfalcone per il rilancio turistico sostenibile del territorio, domenica 17 ottobre sono in programma la Randonneè del Carso e la Red Sommacco, due tour non agonistici rispettivamente riservati alle biciclette da corsa e alle ebike e mountain bike.

“Come per il North East Bike Festival, un progetto ambizioso e dall’eccellente ricaduta sull’indotto delle attività commerciali”, afferma Luca Fasan, Assessore al Rilancio del commercio, marketing territoriale e sviluppo turistico, eventi, cultura del Comune di Monfalcone, “questi due tour, organizzati dal General manager dell’evento Lorenzo Orlando, vedono la città ancora una volta protagonista di un evento attrattivo e al tempo stesso rispettoso di tutte le normative sanitarie, dedicato ai tanti biker richiamati in quest’area ricca di percorsi ciclabili e dai tanti luoghi d’interesse storico e culturale della città e dalle risorse naturali tra Carso e mare”.

“Presente nel calendario nazionale e valida come ultima tappa del Circuito Triveneto – afferma Orlando – la Randonneè del Carso prevede due partenze delle biciclette da corsa, da piazza della Repubblica a Monfalcone: alle ore 7.30 la 200 km e alle 8.30 la 100 km. I primi 100 km saranno percorsi da tutti i partecipanti verso Trieste con rientro a Monfalcone, mentre chi percorrerà la 200 km, dopo un breve ristoro sempre a Monfalcone, percorrerà gli altri 100 km verso Gorizia, per rientrare a Monfalcone passando per Cormons, Cervignano e Grado”.

Le partenze, per regolamento di sicurezza e distanza Covid, saranno effettuate singolarmente dai concorrenti, uno ogni 5 secondi da via Battisti attraversando piazza della Repubblica, passando via Sant'Ambrogio, viale San Marco e direzione Trieste passando per via Romana. Iscrizioni sul sito www.alabardabiketrieste.com o presso 360Bike Store Centro Lanza Prosecco.

“Anche la Red Sommacco dedicata alle e-bike e mountain bike lungo i sentieri sterrati del Carso – continua Orlando – prevede due partenze da piazza della Repubblica: alle 9.30 la 50 km e alle 10.0, la 25 km, quest'ultima con la possibilità di iscriversi anche accompagnati dalle guide Mtb per chi non è pratico nello scaricare le tracce GPX sui vari dispositivi. Le iscrizioni si effettuano sul sito www.live.idchronos.it entro venerdì 15 oppure la mattina prima della partenza (con una maggiorazione di 8 euro). Le partenze saranno effettuate singolarmente dai concorrenti, uno ogni 5 secondi da via Battisti, attraversando piazza della Repubblica, passando per via S. Ambrogio, viale S. Marco per dirigersi poi verso l’entrata del Carso Monfalconese".

“Ovviamente è obbligatorio l'uso del casco e si richiede buona dimestichezza nell'uso della bicicletta, il rispetto dell’ambiente e del codice stradale per entrambi i tour” conclude Orlando ringraziando il Comune di Monfalcone e Canevaro Eventi, Alabarda Bike Trieste, North East Bike Center, Coop Rete Bike Fvg.