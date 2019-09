A Monfalcone geografie da ritrovare

Riparte Pordenonelegge il territorio, questa volta con una missione speciale: approfondire la conoscenza e le “geografie” di un’area straordinaria per le tante “anime” che la rendono viva e originale. La prua sarà puntata verso lo zoccolo di roccia che, dove finiscono le lagune, si apre sul litorale adriatico orientale: cielo, mare e Carso per un habitat unico al mondo, dove la Storia ha prodotto un crocevia di culture e di idiomi.

Sabato 5 ottobre, rotta verso Monfalcone, la città dove nascono le grandi navi che solcano i mari di tutto il mondo. La città dove, quel giorno, sarà in pieno svolgimento la prima edizione di GEOgrafie, il primo Festival dedicato alla cartografia reale e virtuale, alle mappe geografiche in rapporto alle nostre vite. Una iniziativa co-organizzata dal Comune di Monfalcone e da pordenonelegge con tanti protagonisti, come - la giornata del 5 ottobre - lo scrittore Mauro Covacich e la scienziata Barbara Mazzolai.

Pordenonelegge il territorio propone così un’incursione in questa “festa della cultura” a Monfalcone, ma anche nella vocazione più suggestiva della città, quella cantieristica: per conoscere la genesi e il destino delle grandi navi da crociera, poterne apprezzare i metodi di costruzione, avere il privilegio di visitare uno stabilimento nel moderno “arsenale”. Si arriva infatti intorno alle 10 per la visita guidata al MuCa - Museo della Cantieristica, quindi la visita guidata allo stabilimento Fincantieri, il pranzo in un locale caratteristico e alle 15 la riscoperta del Carso, con visita alla Rocca.

E ancora alcune ore per visitare in autonomia il GEOgrafie Festival e partecipare agli incontri con gli autori. Il rientro a Pordenone è previsto alle 20 circa. Non mancherà, prima di congedarsi da Monfalcone, la possibilità di portarsi a casa un libro scritto da un ospite del festival, nel quale si racconta il Carso, il mare Adriatico, il coro delle lingue che incrociano la vita cittadina, i sentieri ricchi di Storia e di memoria che portano verso il confine.

