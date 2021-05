A Monfalcone torna il North East Bike Festival

“L’amministrazione comunale sostiene con convinzione il North East Bike Festival fin dalla sua prima edizione. Una manifestazione che ben si inserisce fra i progetti e le azioni intraprese dal Comune di Monfalcone per il rilancio turistico sostenibile del territorio. Investiamo, infatti, importanti risorse ed energie nella consapevolezza delle opportunità che la nostra area può offrire, sia al mare – con Marina Julia e Marina Nova – sia in Carso e i risultati già ci stanno premiando”. Lo ha affermato il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, in occasione della conferenza stampa di presentazione della terza edizione del North East Bike Festival, che si terrà sabato 15 e domenica 16 maggio in piazza della Repubblica e tra i sentieri del Carso e le ciclabili del litorale.

“Un evento – ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini – che ben s’inserisce nelle strategie della Regione, anche in vista della presentazione di una legge regionale per lo sviluppo della viabilità ciclopedonale che colleghi tutto il territorio, di cui Monfalcone è l’emblema, essendo il Comune partito per primo con molte iniziative”.

Organizzato dal Comune di Monfalcone in collaborazione con il General manager Lorenzo Orlando, il North East Bike Festival è un appuntamento atteso dai tanti appassionati della bicicletta e, grazie all’esperienza e al successo delle due edizioni precedenti, sarà arricchito con nuove attrazioni e nuovi tour, promossi sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

“Il North East Bike Festival è un progetto ambizioso e dall’eccellente ricaduta sull’indotto delle attività commerciali” afferma Luca Fasan, assessore al rilancio del commercio, marketing territoriale e sviluppo turistico, eventi, cultura del Comune di Monfalcone, “che vede la città ancora una volta protagonista di un evento attrattivo e al tempo stesso rispettoso di tutte le normative sanitarie, dedicato sia ai tanti biker richiamati in quest’area ricca di percorsi ciclabili, sia alle persone incuriosite da questo Festival e dai tanti luoghi d’interesse storico e culturale della città e dalle risorse naturali tra Carso e mare, sia naturalmente alla cittadinanza, che può beneficiare in vario modo dell’evento”.

“Anche quest'anno la Pumptruck, pista di 65 metri con gobbe e curve paraboliche”, ha spiegato Orlando, “farà da protagonista in piazza della Repubblica, mettendo alla prova i bikers di tutte le età. Nelle due giornate del Festival saranno organizzati, in collaborazione con le Guide di "Rete Bike Fvg", dei tour guidati sui sentieri del Carso e sulle ciclabili del litorale monfalconese, con la novità della popolare "Carsica d'A-Mare", che quest'anno verrà proposta sia al sabato che la domenica, con una prima partenza per bike e mtb alle ore 10.30 per il “Trincee Tour” e “Spiaggia Tour” di 24 chilometri o solo per il “Trincee Tour” di 12 chilometri; seconda partenza alle 12 per lo “Spiaggia Tour” di12 Km per citybike”. (Iscrizioni euro 5,00 entro le 10 presso l’Infopoint situato in Piazza della Repubblica).

Domenica 16 maggio, con partenza unica alle 10 da piazza della Repubblica, è in programma il “Carso bike tour”, un day tour non competitivo di 25 o 50 chilometri riservato a ebike e mtb, su percorsi carsici attraversando i siti monfalconesi della Grande Guerra, entrando nel Carso triestino e/o goriziano.

Iscrizioni (10 euro) online sul sito live.chronos.it/it dal 1° maggio al 13 maggio 2021 o al raggiungimento di 200 partecipanti. I minorenni possono iscriversi solo al 14° anno di età compiuto, se accompagnati da un genitore e con lo scarico di responsabilità firmato da un genitore presso l’Infopoint. Le iscrizioni effettuate il giorno della partenza, hanno un costo di 15 euro. A tutti gli iscritti sarà offerto in omaggio un gadget e un buono per un toast presso l'Osteria "Alla Caldaia".

Sempre nelle due giornate, dalle 9.30 alle 17.30, saranno disponibili test di ebike gratuiti di 30 minuti sui percorsi sterrati del Carso monfalconese, con il supporto delle guide mtb di Rete Bike Fvg e degli espositori presenti. Un’altra novità sarà visibile nella vicina piazza Unità d’Italia dove, nelle due giornate, sarà possibile visitare dalle 9.30 alle 18.30 l'History Bike, mostra di bici storiche, con annesso mercatino compro/vendo organizzata con l’Associazione Gino Bartali.

In piazza della Repubblica, nell’area Freestyle, il campione italiano Alex Barbero si esibirà con vari spettacoli al giorno (su prenotazione all’Infopoint, massimo 100 persone sedute). Nella zona Taxi, in via Rosselli, saranno presenti espositori di prestigiose aziende del mondo bike con possibilità di noleggio. Per i più piccoli sarà proposto il "Baby Bike Promo", un circuito con scuola bike under 5 e con simulatori under 12, grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Monfalcone, Alla scoperta dei benefici dell’Indoor Cycling verrà dedicata la giornata di sabato, dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, con prove gratuite organizzate dall’Associazione Psycle.

Si ricorda infine il concorso vetrine, che coinvolge come ogni anno gli esercizi commerciali di Monfalcone per l’allestimento di vetrine a tema (una cinquantina), con premiazione delle due più belle.

“Siamo orgogliosi di essere nuovamente main sponsor del North East Bike Festival – secondo Lorenzo Bagattini, direttore commerciale di Engie Italia – con il quale condividiamo l’impegno nella valorizzazione del territorio e l’attenzione verso la sostenibilità. In Friuli Venezia Giulia, Engie, player mondiale dell’energia con l’ambizione di accelerare la transizione verso un’economia a impatto ambientale zero, sostiene il bike e la promozione delle biciclette elettriche, nonché il progetto di valorizzazione del territorio sostenendo la fruibilità di punti di ricarica nei percorsi delle piste ciclabili transfrontaliere. Perché il nostro impegno – per Gianluca Benelli - Direttore dell’Area Nord Est di Engie Italia – è agire e investire sul territorio per migliorare la qualità dell’aria e della vita dei suoi cittadini. Gli stessi obiettivi di manifestazioni virtuose quale è il North East Bike Festival”.

L’inaugurazione avrà luogo alla presenza del Sindaco del Comune di Monfalcone, Anna Maria Cisint, dell’assessore alla Cultura Luca Fasan, di altre autorità e degli sponsor (main sponsor Engie), sabato 15 maggio, alle 11, in piazza della Repubblica.