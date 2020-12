A Opatija l'Avvento più bello in riva al mare

La magia dell’Avvento più bello in riva al mare è ora a disposizione di tutti! Parchi meravigliosi, piazze riccamente addobbate, strade illuminate da centinaia di migliaia di luci, romantiche passeggiate e un’atmosfera festosa speciale, numerose attrazioni che rendono l’Avvento di Opatija un’esperienza natalizia particolare sono a disposizione di chiunque abbia bisogno di un po’ di magia e di calore natalizio.



L’Ente per il turismo della città di Opatija ha fatto un altro passo avanti nella presentazione dell’Avvento più bello in riva al mare rendendo disponibile una passeggiata virtuale a 360 gradi sul suo sito web che “porta” i visitatori direttamente nella bellissima atmosfera invernale. Dalla corona dell’Avvento a Slatina, all’Avvento a Volosko la passeggiata virtuale offre un’esperienza completa di tutte le 19 località dell’Avvento, rappresentate attraverso 30 scene a 360 gradi.



In questo modo, i visitatori di tutto il mondo che non possono vivere in prima persona la magia dell’Avvento di Opatija, possono goderne la visione attraverso i propri computer o telefoni cellulari, fare una passeggiata attraverso il Parco Angiolina splendidamente addobbato e custodito da figure originali dello Schiaccianoci, dirigersi più in là verso la mostra di crinoline realizzate con piante e fiori, “bussare alla porta” della Casa dei dolciumi e lasciarsi conquistare dall’irresistibile atmosfera natalizia di questi posti. L’Ente per il turismo della città di Opatija spera di toccare i cuori delle persone che desiderano un po’ di magia in tutto il mondo con questa passeggiata virtuale natalizia.Cliccando sul link:vivete l’Avvento più bello in riva al mare tranquillamente da casa vostra, da qualsiasi parte del mondo!