A Palmanova tramonto in Fortezza e visita a lume di lanterna

Durerà un ora e mezza la visita guidata serale alle gallerie di contromina e a Baluardo Donato, alla luce fioca delle lanterne. Ogni sabato, dall’8 agosto al 26 settembre, PromoTurismo FVG organizza “Palmanova: tramonto in Fortezza”, un percorso guidato lungo il cammino delle fortificazioni tra baluardi, rivellini e lunette napoleoniche, attraverso le gallerie sotterranee e fino alla Loggia di Baluardo Donato e relativa Sortita.



Le luci del tramonto sui Bastioni Unesco di Palmanova accompagneranno gli ospiti in un tuffo nel passato, rivivendo la storia della Fortezza dalla dominazione della Repubblica di Venezia a quella napoleonica.



Il Sindaco di Palmanova: “La città sta diversificando e ampliando la sua offerta turistica, anche grazie al fondamentale aiuto di PromoTurismo FVG. Far conoscere Palmanova è un impegno che ci siamo presi e che stiamo portando avanti con grande forza. I grandi eventi, i percorsi turistici, la visibilità mediatica nazionale e internazionale, il riconoscimento UNESCO fanno parte di un’unica strategia che sta portando i suoi frutti”.



Il Parco Storico dei Bastioni, che circonda la città fortezza, è un’oasi di natura e storia. Un luogo immerso nel verde dove l’uomo, nei secoli, ha realizzato una delle strutture architettonico-militari più affascinanti del mondo, la Fortezza a forma di stella. I visitatori potranno vivere i fatti storici immergendosi in questo ambiente unico, con il fascino dell’ora serale che rende tutto più misterioso e magico.Unico esempio di città di fondazione ancora intatta nella propria forma di stella a nove punte, Palmanova è uno dei più importanti modelli di architettura militare in età moderna. Una struttura fortificata organizzata su tre cerchie difensive e un tessuto urbano disposto su assi radiali.Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di PromoTurismoFVG (www.turismofvg.it/it/240973/palmanova-tramonto-in-fortezza) oppure contattare l’Infopoint PromoTurismoFVG Palmanova di Borgo Udine 4 allo 0432 924815 o via mail a info.palmanova@promoturismo.fvg.it. La prenotazione è obbligatoria. Il numero massimo di partecipanti è di 10, più la guida (la visita guidata non si effettua in caso di maltempo).Il servizio di guida è sia in italiano che in inglese. Il costo è di 10 euro a persona (gratis per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante o possessori di FVGcard), prenotabile all’infopoint entro le 18 del giorno stesso. La partenza della visita, prevista alle ore 19, sarà all’ingresso delle gallerie veneziane di contromina, tra Porta Udine e Porta Cividale, lungo il fossato tra le prime due cerchia di mura.Sarà richiesto il rispetto delle misure generali di prevenzione per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da covid-19. Si informa inoltre che, per ragioni di sicurezza sanitaria, il personale in servizio presso gli infopoint richiederà nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti.