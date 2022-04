A Pasquetta da Repen al Monte Lanaro

Per “Piacevolmente Carso”, lunedì 18 aprile, Pasquetta, la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 13 l’escursione panoramica e naturalistica “Da Repen al Monte Lanaro”, tra Monrupino e Sgonico. Si passerà tra boschi di querce e carpini, e sottoboschi di peonie in fiore, fino alla cima del Lanaro, tra iris selvatici e con una spettacolare vista sul Carso. Un percorso paesaggisticamente molto vario e attraente dal punto di vista botanico.



Percorso di medio impegno, di 8 km, su un dislivello di 260 metri. Per persone in normali condizioni fisiche. Sono consigliate scarpe antiscivolo. Possibilità di pasti dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.

Ritrovo alle 9.10 nella piazza di Repen (raggiungibile da Trieste con il bus 42).



È richiesta la prenotazione a curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Costo: Costi: interi € 10; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it e sull’omonima pagina Facebook.



Un’uscita per la “Primavera della Mobilità Dolce”, promossa a livello nazionale dall’Alleanza per la Mobilità Dolce con le più importanti associazioni impegnate sul tema.



"Piacevolmente Carso" ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, A.Mo.Do. (Alleanza Mobilità Dolce), AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), Sapori del Carso, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.