A passeggio con l'asino Noè

L'ambassador di PromoturismoFvg Sabrina Pellizon, guida naturalistica, uscendo con il suo asino ha scoperto il gusto della lentezza e delle soste e la bellezza della conca del Prevàl.

"La maggior parte di voi, probabilmente, si sarà incuriosita leggendo il titolo 'Esperienze asinine a misura di famiglia'. All’orecchio suona, in effetti, un po’ forzata, ma è la parola giusta per descrivere l’avventura di cui vi voglio parlare e che ha come protagonisti i miei tre amici dalle orecchie lunghe, grazie ai quali, negli ultimi quattro anni, un po’ per scelta e un po’ per caso, ho iniziato a dedicarmi al mondo asinino... Leggi il resto del racconto di viaggio

Ogni giovedì alle 19.30 su Telefriuli una nuova avventura alla scoperta del nostro territorio.

Scopri tante altre experience da vivere con Friuli Venezia Giulia Turismo