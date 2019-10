A passeggio con la Biblioteca a passo d'asino, alla ricerca delle sorgenti del Torre

Giunge alla sua quarta edizione "Nessuno Escluso" - e arriva nel 2019 nelle Valli del Torre - il progetto di diffusione e promozione della lettura che vuole consolidare il ruolo delle biblioteche e spingere l'integrazione tra le lingue e le culture presenti sul territorio.



Come sempre articolato su diverse attività offerte al territorio (incontri di formazione, laboratori con le scuole e con le famiglie organizzati tra ottobre e novembre), "Nessuno Escluso" realizza anche per il 2019 un'esperienza condivisa, aperta a tutti.



Anche quest'anno il progetto si svolge nell'ambito di LeggiAMO 0/18 proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese, Damatrà Onlus, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, AIB - FVG, ACP - Associazione Culturale Pediatri, CSB Onlus - Centro per la Salute del Bambino.



Domenica 13 ottobre, dalle ore 10, con partenza dal campo sportivo di Vedronza (UD) è in programma un'escursione "a passo d'asino" lungo la Val del Torre, fino alle sorgenti del fiume.

Il cammino, in mezzo a sentieri naturali dolci e adatti a tutti, farà ritorno in circa tre ore a Vedronza e sarà intervallato da letture speciali: a portare i libri nelle loro sacche saranno gli asini dell'Associazione Asinando, che accompagneranno i partecipanti per tutto il percorso. I volumi saranno i "silent book" (libri illustrati, senza parole, scelti tra proposte editoriali di migliore qualità), perché tutti, ma proprio tutti, possano leggere assieme senza confini di lingua, di provenienza, di età. Oltre a leggere e ascoltare insieme i libri, sarà possibile anche fare domande all’esperto di erbe spontanee Primo Miu e alla veterinaria Erika Zanier, ospiti della passeggiata. Al termine del percorso verrà preparato il pranzo per tutti (con un contributo di 3 euro) per festeggiare l'esperienza!

Anche l'eventuale pioggia non fermerà Nessuno Escluso: il ritrovo è comunque a Vedronza, dove nel tendone riscaldato dell'area festeggiamenti saranno organizzate le letture, tanti laboratori e attività con gli asini.



L'ispirazione di questa esperienza viene dal coraggioso bibliotecario Luis Sorian che ha attraversato la Colombia con i suoi asini per portare i libri anche nei luoghi più sperduti, dove le biblioteche non ci sono. Il progetto si realizza in collaborazione con la sezione italiana di IBBY, l'associazione internazionale fondata da Jella Lepman per promuovere la cooperazione e la comprensione tra i popoli e difendere la possibilità di accesso ai libri di grande qualità artistica e letteraria per i bambini in ogni luogo del mondo. L'edizione 2019 vede anche la collaborazione del Sistema Bibliotecario del Friuli e dell'Associazione Asinando.



Per le informazioni si può contattare Damatrà onlus / 0432.235757 / info@damatra.com





IL PERCORSO di NESSUNO ESCLUSO 2019

➤ ore 10.00

ritrovo al campo sportivo di Vedronza e partenza a piedi con la Biblioteca a passo d’asino verso una sorgente del Torre lungo il sentiero Luscavaz.

➤ prima tappa

al ponte di Pradielis.

➤ ore 11.15

seconda tappa, prati adiacenti alla stalla Asinando a Pradielis

(ultimo edificio del paese sulla destra, SR 646 al km 9, chi vuole può aggregarsi raggiungendo il gruppo direttamente qui).

➤ ritorno

al campo sportivo di Vedronza per il pranzo sociale offerto dall’Associazione Asinando (contributo di 3 euro).

➤ percorso

3 ore complessive, 2,5 km + 2,5 km, pianeggiante e adatto a tutti, su terreno misto

(in caso di pioggia ritrovo sotto il tendone riscaldato dell'area festeggiamenti di Vedronza, vicino al campo sportivo, dove verranno organizzati, prima del pranzo, laboratori e attività con gli asini).