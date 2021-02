A Pesariis nasce un nuovo relais

Pesariis è un piccolo gioiellino, incastonato fra le montagne della Carnia. Novantuno abitanti, ma tanta energia. E una magia: il paese nel Comune di Prato Carnico è noto per i suoi orologi. Un'antichissima tradizione, nata già a partire dal 1.725.

Accanto alla storia, oggi c’è anche un nuovissimo relais, Valtempo, 20 posti letto in un’antica casa, completamente ristrutturata, da Fabio Massaro, uomo innamorato di Pesariis, perché è lì che è nato. “Vivo a Verona, ma il mio cuore è qui a Pesariis”, conferma.

La struttura ricettiva è dotata anche di un centro benessere. Camere accoglienti, silenzio, il tutto in armonia con la natura. “Il mio principale obbligo morale per questo paese è offrire posti di lavoro”, spiega Massaro, “e con questa nuova attività - pronta un anno fa e poi in stand by a causa del Covid - riusciamo a fare lavorare una famiglia del luogo, e questo mi riempie di orgoglio”.

Massaro è titolare della Itabedis (azienda nota per la lavorazione dell'acqua) in provincia di Verona, ma le sue attività imprenditoriali gli hanno consentito di poter investire anche in Carnia. Un desiderio reso ancora più forte ed evidente nella sua mente dopo essere scampato al Covid.

Massaro è stato uno dei primi pazienti ad avere contratto il virus, a marzo 2020. “Da allora mi sento cambiato: se già prima desideravo fare del bene, creare occupazione, oggi questo è il mio principale obiettivo, con più forza e determinazione di prima. Questo luogo merita questo e altro, e soprattutto qualità dei servizi ricettivi. Ciò significa tenere aperto sempre (ove e quando possibile), accoglienza, disponibilità”.

Anche Massaro, sulla scia della tradizione degli orologi, ha creato alcuni modelli tutti in legno, da polso. Oggetti di grande valore intrinseco e al contempo belli e raffinati (www.valtempo.com). “La mia priorità è continuare la tradizione a Pesariis, ho investito, ci credo, non sono interessato al profitto: voglio far continuare a vivere il paese degli orologi”.

Nella cronaca di una giornata d'inverno a Pesariis, la presenza stupita anche di Massimiliano Cecotto, direttore commerciale di Credifriuli: “La nostra banca è vicina al territorio. Ammirare l'impegno di imprenditori come Massaro, fa bene: dà speranza e fiducia per il futuro”.