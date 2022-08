A Polcenigo 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'

Ritorna l’atteso appuntamento di mezza estate a Polcenigo con la Delegazione Fai di Pordenone e Aamfo, Associazione Astronomia e Meteorologia del Friuli Occidentale. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, evento giunto alla sua terza edizione, si terrà sabato 6 agosto, con il consueto doppio incontro, prima e dopo il tramonto, con i volontari del Fai.

Dalle 18 alle 19.30 partirà ogni mezz'ora un turno di visita a Palazzo Zaro, la splendida residenza rinascimentale situata nel cuore del borgo di Polcenigo. Alle 20.45 tutti con il naso all'insù a Mezzomonte per osservare il cielo notturno, scoprendo qualcosa in più sul fenomeno delle Perseidi, le stelle cadenti, grazie all’appassionato intervento degli esperti dell’Aamfo.

Per la visita a Palazzo Zaro è consigliato un contributo minimo volontario di 5 euro per gli iscritti FAI e di 8 euro per i non iscritti. Per la serata di osservazione del cielo è consigliato un contributo minimo volontario di 2 euro per gli iscritti Fai e di 3 euro per i non iscritti.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Polcenigo. Per ulteriori informazioni contattare pordenone@delegazionefai.fondoambiente.it