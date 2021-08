A Polcenigo è tempo di 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'

Domenica 8 agosto il Gruppo FAI Giovani Pordenone accompagnerà il pubblico alla scoperta di Polcenigo, uno dei borghi più belli d’Italia. Due gli appuntamenti in programma per cui sarà necessaria la prenotazione: nel pomeriggio visita guidata a Palazzo Zaro, costruzione tardo cinquecentesca di proprietà di un ramo dei Conti Polcenigo-Fanna, per la quale sarà anche necessario esibire il Greenpass. Al calar del sole ritrovo nella frazione di Mezzomonte per una serata dedicata all’osservazione del cielo, conversando sulle Perseidi, con l’AAMFO - Associazione per l’Astronomia e Meteorologia del Friuli Occidentale.



Per soddisfare più visitatori possibili e garantire il distanziamento sociale previsto dalle norme contro la diffusione del COVID-19, le visite saranno in più turni, alle ore 17:30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30, con ritrovo in Via Coltura, 25. Contributo richiesto € 8 (€ 5 per i tesserati).



Per la serata di osservazione del cielo e conversazione sui pianeti e sulle Perseidi, l’appuntamento è alle 21.30 e alle 22.30, con ritrovo all'inizio dell'abitato della frazione di Mezzomonte. Contributo richiesto di € 3 (€ 2 per i tesserati).



Per informazioni e prenotazioni scrivere a pordenone@faigiovani.fondoambiente.it