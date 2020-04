A portata di click, contest fotografici da casa

Partono tra San Pier d’Isonzo e Fogliano Redipuglia due contest fotografici ‘casalinghi’ per consentire agli abitanti dei due paesi di cimentarsi, con i propri smartphone o attrezzature fotografiche, in scatti che possano ritrarre i propri paesi o alcuni angoli delle proprie abitazioni rispettando le normative, sia nazionali che locali, che impongono ai cittadini di rimanere a casa se non per strette necessità. Dal confronto di idee tra comune di San Pier d’Isonzo e Pro Loco è nata, dunque, l’idea di creare un unico brand ‘A portata di click’ per dare sinergia ed aggregazione a realtà territoriali diverse ma vicine anche in un momento difficile in cui il rimanere a casa è per la salute di tutta la comunità.



Così l’amministrazione comunale di San Pier d’Isonzo ha avviato il contest ‘San Piero a portata di click’, un concorso fotografico aperto ai residenti di San Pier che possono inviare una foto utilizzando WhatsApp al 3703347751 fino al 14 aprile, indicando nome, cognome, luogo dello scatto e una breve descrizione. Le foto, pubblicate giornalmente sul sito del comune e su Facebook. “In caso di invio di più foto verranno pubblicate solo le prime due ricevute” si legge sul post pubblicato. La votazione, invece, proseguirà fino al 20 aprile alle 10. Alla foto che riceverà più like sarà assegnato un simpatico riconoscimento. Due le categorie che possono partecipare, gli adulti e i bambini e ragazzi di 0 ai 14 anni.



Anche la Pro Loco Fogliano Redipuglia, sodalizio foglianino sempre attivo per il paese, ha deciso di proporre un contest simile, tanto che sia il comune di San Pier che la Pro Loco premieranno i vincitori in un'unica manifestazione congiunta non appena terminata la situazione di emergenza. Dai momenti di crisi nascono nuovi spunti di creatività e la Pro Loco, che negli anni ha fatto suo questo motto, ha deciso di portare a tutti un respiro indipendente di positività. ‘Fogliano, Redipuglia, Polazzo a portata di click’ è partito ufficialmente il 30 marzo. “Le attività della Pro Loco non si fermano in queste settimane: abbiamo deciso di organizzare un concorso fotografico che permetta a tutti quanti di passare un paio d’ore di divertimento e di svago in queste giornate che stiamo trascorrendo chiusi in casa. #iorestoacasa” si legge nel post Facebook del sodalizio che invita i cittadini del comune bisiaco a “raccontare la quotidianità, uno scorcio di primavera che è comparso nel giardino, un dettaglio del panorama che si vede dalle finestre di casa: date libero sfogo alla vostra fantasia”, è l’invito. Anche in questo caso le foto possono essere massimo due a persona e inviate entro le 10 di martedì 14 aprile. Le foto saranno caricate sui profili Facebook e Instagram della Pro Loco e si potrà votare la propria foto preferita fino a lunedì 20 aprile alle 10. La foto con più mi piace riceverà un simpatico riconoscimento. Ogni scatto può essere inviato alla mail info@prolocofoglianoredipuglia.it o su WhatsApp al 3461761913, indicando anche nome e cognome, età e una breve descrizione dell’immagine inviata.