A Pramollo è tutto pronto per un Natale sulla neve

A Pramollo è tutto pronto per offrire agli appassionati di sci e snowboard un periodo festivo con piste perfette e abbondantemente innevate da neve naturale. L’ideale per discese capaci di esaltare il piacere dello sci tra quattro valli in quota, 110 chilometri di piste blu, rosse, e nere preparate al meglio sia nel versante austriaco che italiano. Piacere, neve sicura e sole sono infatti le parole chiave che identificano l’offerta di Nassfeld-Pramollo, il comprensorio sciistico a cavallo tra Friuli e Carinzia che da sempre attrae gli sciatori friulano e veneti più esigenti.

La vigilia di Natale i più piccoli, ovvero i nati nel 2007 o anni successivi, potranno approfittare dello skipass gratuito. Oltre ai 30 impianti di risalita di cui è dotato il comprensorio carinziano, saranno aperti.

Dopo un anno di chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid-19 si potranno inoltre trovare aperte diverse strutture alberghiere, ristoranti e baite. Saranno in funzione i servizi di noleggio e deposito sci e lo skibus gratuito.

Sul fronte Covid-19 saranno applicate regole di prevenzione molto rigide come l’obbligo della prova digitale 2G (il nostro Super Green Pass, combinabile comodamente online allo skipass al link www.nassfeld.at/2G ). Rigorosamente obbligatoria la mascherina sulle funivie e nei ristoranti.

È il momento del grande sci, è il momento di salire Nassfeld-Pramollo.