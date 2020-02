A Pramollo Italian Weekend e Rock The Mountain

Intensa e senza momenti di noia, per quanti sciano e per chi desidera trascorrere del tempo piacevole in montagna. La stagione di Nassfeld Pramollo continua a dare il meglio, unendo neve, tante piste tra le quali scegliere, bel tempo ed eventi. I prossimi, appuntamenti riproposti ogni anno visto il successo riscosso, sono i concerti live “Italian Weekend” e “Rock The Mountain”, dedicati a generi musicali diversi: il primo a selezionati successi della musica italiana con escursioni in diversi generi, il secondo al rock. Entrambi articolati in due giorni, dal sabato alla domenica.

Si comincia con “Italian Weekend”, nelle date del 22 e del 23 febbraio con inizio alle 12. L’artista a esibirsi sul palco sabato sarà Dennis Fantina, vincitore di “Saranno Famosi”, la prima edizione del talent “Amici”. Cantante e interprete versatile di brani che rappresentano la musica italiana pop più famosa, verrà accompagnato dai Magazzino Commerciale, band triestina che da anni si esibisce in Italia e all’estero. Il 23 toccherà invece ai Rewind, gruppo che ripropone, rivisitandoli, i successi di Vasco Rossi.

Programma coinvolgente e vario anche per “Rock The Mountain”, l’evento a calendario dal 29 febbraio al 1 marzo, quando suoneranno, il sabato, i milanesi Barbablus, mentre i triestini Pussy Wagon la domenica, sempre a partire dalle ore 12. Nota comune il rock, nelle varianti del rock&roll e del rockabilly. Obiettivo: far ballare tutti.

L’area dei concerti è situata presso la partenza della seggiovia "Gartnerkofelbahn" nella zona antistante il rifugio Schneemann, facilmente raggiungibile dal parcheggio auto. Una soluzione che consente l’accesso anche a chi non vuole sciare ma desidera partecipare esclusivamente ai concerti.

L’ingresso a Italian Weekend e Rock The Mountain è libero.