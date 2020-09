Per le escursioni di “Piacevolmente Carso”, domenica 20 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 12.30 la visita guidata “A Prosecco, nei boschi sopra Miramare”, tra natura e panorami sul mare, con alcune letture a tema e interventi musicali dal vivo del baritono Enrico Cossutta.

Nativo di Monfalcone, Enrico Cossutta ha al suo attivo una più che trentennale carriera in prestigiosi teatri italiani e all’estero, sotto la direzione di Maestri quali Riccardo Muti, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Zubin Mehta. Domenica si presterà simpaticamente in alcune citazioni di popolari brani musicali, a tema con l’escursione.

Ritrovo alle ore 9.10 al Monumento ai Caduti di Prosecco (Strada Provinciale n. 1, vicino alla farmacia), raggiungibile da Trieste con i bus n. 44 e 42. L’uscita è adatta a tutti, ma per il tratto sassoso sono raccomandate scarpe da trekking o con suole antiscivolo.



Pianeggiante e in larga parte all’ombra, il percorso inizia su un comodo sentiero sterrato, tra pini, querce, carpini neri e aceri, passando accanto a doline e grotte. Si costeggerà poi il ciglione dell’altipiano lungo il Golfo, su un sentiero tra pietraie, cespugli profumati di santoreggia e radure che guardano sul promontorio di Miramare e il Castello.Seguirà la possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.Quote di partecipazione: 10 euro interi; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione all'email curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it: un’escursione naturalistica tra pinete e prati, fino alla Rocca e tra le trincee della I Guerra Mondiale, con letture di testimonianze di soldati di entrambi i fronti. Ritrovo alle 9.10 davanti al Municipio di Monfalcone.“Piacevolmente Carso” è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo FVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica e Ue.Coop (Unione Europea delle Cooperative), e la collaborazione dell’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso” e dei Gruppi d'Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.