A Remanzacco torna la Festa dei Gamberi

Torna, con la sua 137esima edizione, la Festa dei Gamberi organizzata dalla Pro loco Remanzacco con il patrocinio del Comune.

Da sabato 16 luglio a martedì 19 luglio al Parco Broilo-Perosa area giochi con gonfiabili per bimbi e zucchero filato. Lunedì 18 luglio, inoltre, alle 20.15 spettacolo di marionetta con Livio e le sue magiche valigie. Infine martedì 19 luglio grande chiusura con la Cena al Chiar di luna in piazza Paolo Diacono (prenotazioni entro il 17 luglio). Menù a base del gustoso crostaceo e altre specialità, compreso il menù bimbi. Inoltre sempre al parco Broilo-Perosa Ballando sotto le stelle night: serate danzanti con musica per tutti i gusti e gara di ballo. Prossimi appuntamenti giovedì 14 luglio, 28 luglio e 11 agosto. Orario dalle 21 alle 23.30.

Festa patronale in onore di Sant'Anna e dei frutti di bosco a Subit di Attimis il 23, 24 e 26 luglio. Ricco il programma preparato dalla Pro Loco, tra mostre, tornei sportivi, raduno auto d'epoca, musica, concorso fotografico (scadenza per invio degli scatti il 17 luglio) e l'attesa tombola. Inoltre chioschi con pasticcio e pasta alle erbe spontanee, frico di formaggio Montasio, torte e drink ai frutti di bosco, vini dei Colli orientali e specialità alla griglia.

Con il supporto della Pro Loco Nediške Doline altri eventi nelle splendidi Valli del Natisone. The secret picnic ad Azzida giovedì 14 luglio alle 20 con una borsa in paglia, una coperta, candele, prodotti del territorio a km 0 e vino di qualità.

Sabato 16 luglio alle 9.30 escursione in e-bike "Estate in Antro" con esplorazione, al termine dei sentieri, la Grotta di San Giovanni D’Antro. Organizzano Asd Vallimpiadi e Gs Azzida. Si replica il 23 luglio.

Serata di musica e libri sabato 16 luglio a Oborza, piccolo borgo alle spalle di Castelmonte. Nella suggestiva piazzetta del paese, Cinzia Benussi e Barbara Pascoli presenteranno i brani jazz e pop del Chank Trio, i gialli di Paola Zoffi (“Tutta colpa dei tarli”, Gaspari) e di Daniela Gatto (“Intreccio imperfetto”, Cignonero), Carmen Gasparotto e i racconti “…in 1000 battute”, le letture di Stefano Paussa. La serata, a ingresso libero, rientra nel programma “Tutti a Prepotto!” organizzato dal Comune.

Domenica 17 luglio alle 14 Easy rivertrekking sul Natisone, che permette di vivere un’esperienza di immersione nella natura selvaggia del fiume, camminando sulle sponde e dentro l’acqua alla scoperta di grotte, sculture di roccia, laghi e piccole rapide. Evento organizzato da Wild Valley in collaborazione con Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone APS e con il supporto di PromoTurismoFvg.

Martedì 19 luglio alle 14.30 Il villaggio degli Orsi in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, propone la passeggiata lungo il Natisone con piccole attività di monitoraggio. Il Natisone, grazie alla qualità delle sue acque e alla naturalità degli habitat, è un territorio chiave per pesci, anfibi, rettili, e non solo. Anche i mammiferi, compresa l’ultima arrivata, la lontra, frequentano le sue sponde. Dall’area ripariale ai prati stabili passando per boschi mesofili, ambienti umidi e coltivazioni, le Valli del Natisone rappresentano la porta d’ingresso in regione per molti animali. Il fiume, infatti, funge da corridoio ecologico per diverse specie animali, collegando tra loro gli ambienti idonei.

Mercoledì 20 luglio alle 18.30 sempre per "Estate in Antro" concerto di Ana Ligia Mastruzzo, flauto e Federico Núñez, chitarra, con musiche dall'Argentina. Organizza Associazione Tarcetta.

Con Natour biowatching dal 21 al 24 luglio Biowatching e trekking tra i colli e i monti tra il Friuli e la Slovenia. Con La casa del Tempo sabato 23 luglio Passeggiata a passo lento con gli asinelli ad Altana di San Leonardo alle 9. Domenica 24 luglio con Gs Azzida pedalata in e-bike In fondo alla Valle alle 9.30 da Merso superiore di San Leonardo.

Info e prenotazioni www.nediskedoline.it