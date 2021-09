A Resia nasce il percorso del ‘bosco incantato’

Il progetto Fvg in movimento – 10mila passi di salute fa tappa a Resia dove, martedì 28 settembre, alle 16, sarà inaugurato il cammino ‘Il bosco incantato’ in località Majana di Lipovaz, a Prato di Resia.

Si tratta di un percorso ad anello che si snoda tra il capoluogo e la frazione di San Giorgio, lungo il versante esposto a sud, a quote comprese tra 380 e 460 metri. Il percorso circolare è lungo circa 3,6 chilometri e si snoda tra prati, pinete e boschi di latifoglie. La partenza si raggiunge percorrendo 500 metri su strada asfaltata, dopo aver parcheggiato in piazza Tiglio, a Prato. Si percorre il breve tratto che scende tra i prati e, superato un piccolo ponticello, ci si immerge in un paesaggio con ricca presenza di massi erratici di origine glaciale, alcuni dei quali, in diversi punti lungo il sentiero, sono stati scolpiti dal bresciano Diego Marangoni.

Al termine di questo tratto si giunge nei pressi del ponte sul torrente Resia e della limitrofa centrale idroelettrica del Rio Barman, dove, con una piccola deviazione, è possibile sostare nell’area attrezzata collocata nei pressi del torrente e della stessa centrale.

Proseguendo lungo il sentiero in salita verso la frazione di San Giorgio, si giunge all’abitato dove è possibile visitare il “Museo dell’ex latteria sociale turnaria”, aperto solo nel periodo estivo o su prenotazione. Attraverso un comodo sentiero si raggiunge il punto di partenza, ove è possibile visitare il Santuario di Santa Maria Assunta, ora chiesa parrocchiale, di cui si hanno notizie dall’anno 1098. Il santuario custodisce sull’altare maggiore la statua lignea dorata della Madonna di Resia, scolpita nel 1525 da Giacomo Martini.

Di particolare rilevanza è anche il “Centro visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie” ove ha sede anche l’ufficio IAT- Informazione e Accoglienza Turistica.