A Ronchi, con i voli riparte anche l'attività di book sharing

Con la piena ripresa dei collegamenti, riprende anche l'attività di book sharing che l'associazione culturale Leali delle Notizie propone all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Grazie a questa partnership i passeggeri in arrivo o in partenza, il personale di Trieste Airport e tutti i frequentatori dell’aeroporto potranno scambiarsi i libri facendo volare le parole verso destinazioni locali, nazionali e internazionali. Il book sharing consente il movimento, lo scambio e la condivisione di libri in modo divertente, semplice e gratuito al fine di promuovere l’amore per la lettura e per i libri.

Una forma costruttiva di comunicazione per permettere a più persone possibile di vivere le emozioni che può dare la lettura di un libro, non soltanto consigliandolo ma anche e soprattutto donandolo.

L’obiettivo di Trieste Airport e dell’associazione Leali delle Notizie è la creazione di una libreria sempre più ampia grazie a questo accogliente corner e alla crescente vivacità che caratterizza l’aeroporto regionale. Ma un'altra novità importante riguarda da vicino l'associazione culturale che, dall'1 al 5 e dal 7 all'11 settembre, proporrà la settima edizione del Festival del Giornalismo. Per la prima volta, grazie alla collaborazione del Consorzio culturale, ha preso servizio nei giorni scorsi la volontaria del servizio civile, Alessia Berlese.

Una mano importante per un sodalizio che si occupa di cultura a 360 gradi e che propone, via via nel corso dell'anno,tante iniziative e tanti appuntamenti. Tra le altre cose Alessia Berlese si occuperà anche dalla piccola biblioteca della libertà di stampa e di espressione, una delle “chicche” della sede di piazzetta Francesco Giuseppe. “Diamo il nostro benvenuto ad Alessia – hanno detto all'associazione – sperando che la sua esperienza da noi possa essere importante per il suo futuro lavorativo e formativo”.