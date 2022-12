A San Vito, 'Il verde lungo i corsi d'acqua'

Qual è il ruolo ecologico della vegetazione lungo i corsi d'acqua? La presenza di alberi può comportare un aumento del rischio idraulico? Come gestire al meglio il verde sulle sponde dei fiumi? A queste domande risponderà Alessandro Errico, agronomo e membro del consiglio direttivo del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF), martedì 13 dicembre alle 18.30 al Teatro Arrigoni, in Piazza del Popolo, a San Vito al Tagliamento.

L'evento, a ingresso libero, è promosso dal circolo Legambiente "Fabiano Grizzo" di Pordenone, con il patrocinio del Comune, nell'ambito del progetto "Operazione fiumi", realizzato grazie al sostegno della Regione.

Dopo i saluti dell'assessora comunale all'Ambiente Michela Bortolussi, a introdurre l'incontro sarà Renato Marcon, architetto e presidente di Legambiente Pordenone, che illustrerà le caratteristiche del territorio sanvitese, attraversato da rogge naturali. In seguito, l'intervento di Alessandro Errico si concentrerà sulle buone pratiche per la gestione e manutenzione della vegetazione lungo le sponde dei fiumi e dei corsi d’acqua minori, tra cui le rogge. Prenderà inoltre in considerazione i possibili impatti del taglio di piante sugli ambienti fluviali e di come mitigarli.

Errico ha conseguito il dottorato di ricerca in Gestione Sostenibile delle Risorse Agrarie, Alimentari e Forestali presso l'Università di Firenze. Autore di svariate pubblicazioni scientifiche sul tema della gestione della vegetazione riparia in corsi d'acqua naturali e canali di bonifica, lavora come libero professionista nel campo della gestione forestale, dell'ingegneria naturalistica e della tutela degli ecosistemi ripari.