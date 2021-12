A Sappada al via i mercatini di Natale

Domenica 5 dicembre si apre ufficialmente a Sappada la stagione turistica invernale! Parte la prima domenica del mese il programma di manifestazioni ed iniziative che animeranno i tanti ospiti che ogni anno affollano la località montana: è un calendario molto denso di eventi quello organizzato dalla Proloco Sappada insieme con il consorzio Sappada Dolomiti Turismo e all’amministrazione comunale.



Appuntamento il 5 dicembre con la cerimonia dell’accensione delle luci natalizie in programma dalle ore 16.00 a Cima Sappada, l’incantevole borgata che ospiterà anche i mercatini: si parte con il Concerto di Natale con The Crunchy Candies Orchestra, e, a seguire l'accensione delle luci alla presenza dell’amministrazionee, alle 17.00, l’arrivo di San Nicolò, ! Dal 5 al 12 dicembre e poi dal 24 dicembre al 6 gennaio, nella borgata di Cima, ci saranno dunque, i mercatini natalizi denominati "Un Borgo da Favola”; in calendario, nello stesso contesto, molti appuntamenti con cori, musica con dj, il folklore di Sappada, letture e animazione per bambini. Nelle borgate vecchie, invece, a ridosso del centro della località, si potranno visitare i presepi all’aperto, allestiti all’esterno delle caratteristiche e suggestive case di Sappada. Tanto atteso è anche lo spettacolo teatrale itinerante del Natale a cura di Ana-Thèma teatro che si svolgerà il 28 dicembre alle 16.30 nelle vie e piazzette di Sappada Vecchia. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, previa esibizione di green pass rinforzato.



Il programma

Stanno per essere ultimate le piste da sci, sia di nordico che di alpino, alcune di queste apriranno già l’8 dicembre. Due appuntamenti in calendario anche con la Scuola Sci Sappada che propone, mercoledì 29 dicembre 2021 e giovedì 4 gennaio 2021 alle ore 21.00 presso la Pista Eiben - Col dei Mughi, il tradizionale Ski Show dei Maestri di Sci; venerdì 31 dicembre 2021 dalle 19.30 circa si terrà laFiaccolata dei Maestri di Sci, presso la Pista Eiben - Col dei Mughi , e, a seguire, i tradizionali fuochi d’artificio.Dal 20 di dicembre prenderà il via anche il programma di attività outdoor a cura del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo in sinergia con Promoturismo FVG. Dalle sciate con i 2 campioni olimpici Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, alle ciaspolate di giorno e al crepuscolo nei posti più belli della vallata, dalle degustazioni dei prodotti tipici del territorio alla visita della Sappada vecchia, fino alle gite in carrozza trainate dai cavalli e l’approccio all’arrampicata su ghiaccio: sono sono alcune delle tante proposte rivolte ai turisti.Sul fronte dell’accoglienza i ristoranti e i locali tipici della località annunciano una stagione invernale con novità e la garanzia della qualità che spicca nell’ambito gourmet.Mercatini di natale "Un Borgo da Favola":5 dicembre 15.00/19.00 Dalle 16.00 Concerto di Natale con The Crunchy Candies Orchestra. A seguire l'Accensione delle Luci e dalle 17.00 arriva San Nicolò!6 dicembre 15.00/19.007 dicembre 15.00/19.00 Coro Sorgenti del Piave ore 17.308 dicembre 11.00/17.00 Letture di Natale, Lettori per Piacere della Biblioteca di Calalzo ore 16.0011 dicembre 15.00/19.00 Spettacolo per Bambini con il duo G&G, “la Regina del Ghiaccio e il Re Inverno” ore 17.0012 dicembre 11.00/17.00 Animazione per bambini con Strilly, ore 16.0024 dicembre 15.00/19.00 Musica con Deejay. Consegna il tuo disegno per Babbo Natale!26 dicembre 11.00/19.00 Musica e allegria con il Gruppo Folk Holzhockar dalle 17.3027 dicembre 15.00/19.00 Musica con Deejay28 dicembre 15.00/19.00 Spettacolo con Strilly e il Clown Crostino ore 16.00.A Sappada Vecchia, dalle 16.30 “Il magico mondo del Natale con Babbo Natale, Lo spettacolo itinerante natalizio” a cura di Anà-Thema Teatro30 dicembre 15.00/19.00 Letture Animate con Movidarte ore 16.0031 dicembre 11.00/17.00 Brindisi con Pandoro e Prosecco alle 16.001 gennaio 11.00/17.002 gennaio 11.00/17.00 Schola Cantorum di Lorenzago di Cadore ore 11.153 gennaio 15.00/19.00 Musica con Deejay4 gennaio 15.00/19.00 Musica con Deejay5 gennaio 15.00/19.00 Musica e allegria con il Gruppo Folk Holzhockar dalle 17.306 gennaio 11.00/17.00 Marmellata e i suoi Mille Palloncini e... Arrivano le Befane! Ore 16.00