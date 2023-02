A Sappada ritorna Dolomice, il festival di arrampicata su ghiaccio, giunto alla sua quarta edizione.

Grazie alle temperature rigide di queste ultime settimane, le pareti di ghiaccio di Sappada si presentano al meglio per accogliere un evento che attira appassionati di Ice Climbing da tutta Europa. Organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, dà la possibilità a chiunque, dagli 8 anni in su, di approcciare una disciplina che ha preso piede in modo esponenziale negli ultimi anni.

Una guida alpina assiste il turista che vuole cimentarsi nell’arrampicata su ghiaccio, dando prima le indicazioni necessarie per l’approccio, poi fornendo l’imbrago e poi accompagnando con una corda, prima la salita e poi la discesa del praticante. La partecipazione alla manifestazione è gratuita, previa prenotazione al numero 0435 469131.

Le passate edizioni hanno visto un numero crescente di appassionati, raggiungere Sappada solo per dedicarsi all’ice Climbing.

Dolomice è in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio e il weeken successivo tra le 10.30 e le 16.30. La durata dell’approccio è di circa 40 minuti.

“L’arrampicata su ghiaccio è uno dei nostri fiori all’occhiello e poter proporre il festival, grazie al supporto di PromoTurismoFvg, è per noi motivo di grande orgoglio oltre che di soddisfazione nel vedere quanti ospiti arrivano da ovunque per prendervi parte” dichiara il presidente del Consorzio Fabrizio Piller Roner.