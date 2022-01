A Sappada scatta la terza edizione di Dolomice

Al via domani a Sappada la terza edizione di Dolomice, il festival di arrampicata su ghiaccio che consacra la località montana quale meta prediletta in regione per gli appassionati dell’ice climbing.

Per tre fine settimana consecutivi, nelle giornate di sabato e domenica, fino al 6 febbraio, sarà possibile avvicinarsi alla disciplina che annovera, di anno in anno, un numero sempre maggiore di appassionati. Accompagnati nei movimenti dalla guida turistica Riccardo Del Fabbro, adulti e bambini dagli otto anni potranno provare il brivido di arrampicare una delle pareti di ghiaccio formatesi nella zona del vecchio mulino, a Cima Sappada.

Nella zona dell’Acquatona, invece, il meeting prenderà forma con il ritrovo dei tanti appassionati che, in queste che sono le giornate più fredde della stagione invernali, condividono l’ascesa sulle spettacolari pareti di ghiaccio.

Organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo con il sostegno di PromoturismoFvg e dell’amministrazione di Sappada, il festival, viste le restrizioni che la pandemia impone, si svolgerà in forma ridotta rispetto alla prima edizione, quando, oltre agli approcci, erano stati organizzati anche degli incontri con celebri ice climber di tutta Europa.

“Vogliamo far diventare Sappada un punto di riferimento internazionale per l’ice-climbing”, dichiara il direttore del consorzio Monica Bertarelli. “E' una delle tante eccellenze del nostro territorio, in grado di attrarre turisti da tutta Italia e dall’Europa e di ampliare la nostra proposta turistica a nuove fasce di pubblico. Accanto allo sci, alle ciaspolate, alle uscite con la slitta, alle dimostrazioni del nostro artigianato locale con i giovani maestri sappadini, alle visita della Sappada vecchia, alle proposte gourmet dei nostri ristoranti, alla cultura e tradizioni, le vacanze invernali a Sappada vantano anche questa importante attrattiva, in crescita negli ultimi anni”.

Molto attesa è la partecipazione dello scrittore Mauro Corona, grande amico di Silvio Fauner, affezionato alla località come testimonia spesso durante le sue partecipazioni a noti programmi televisivi, e già presente alle precedenti due edizioni di Dolomice.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita previa prenotazione al numero 0435-469131.