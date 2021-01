A scuola, storia e natura con l’associazione Neve & ciaspe

Presentato nelle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Comeglians il progetto “La memoria delle cime. Tra le Sorgenti del Piave e il Monte Coglians” dell’Associazione “Neve & Ciaspe” di Sappada.

“Il progetto, dedicato in particolare alle scuole – racconta Gianmarco Kratter, Vice presidente dell’Associazione – nasce dall’idea di valorizzare e promuovere il nostro territorio, suggestiva meta turistica e teatro storico della Grande Guerra”.

Il carattere educativo e didattico è stato riconosciuto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ha sostenuto e finanziato l’iniziativa a valenza nazionale. Parte integrante del progetto è una pratica guida, realizzata in formato tascabile con 8 itinerari attraverso i quali, calzando le ciaspole nel periodo invernale, è possibile ripercorrere i luoghi della Prima Guerra Mondiale nei territori di Sappada, di Forni Avoltri e dell’Alta Carnia. Al termine dell’incontro con gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Comeglians, l’Associazione “Neve & Ciaspe” ha distribuito loro, gratuitamente, la guida e la maglietta del progetto.

Per la stagione invernale in corso, l’Associazione, con i suoi tecnici esperti di Winter Nordic Walking, vi invita a scoprire questi luoghi attraverso una proposta in cui attività di tipo sportivo e naturalistico si integrano con quello a contenuto storico.