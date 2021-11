Per “Piacevolmente Carso”, domenica 5 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30 circa, la cooperativa Curiosi di natura propone “A Sgonico sotto le stelle”, un appuntamento in due parti sul Carso triestino. Prima parte all’aperto, con osservazione guidata delle stelle e della volta celeste e le spiegazioni dell’astrofisica Giulia Iafrate. Si proseguirà poi al chiuso, in una sala riservata della vicina Trattoria Gustin, con altre spiegazioni, immagini e materiali divulgativi.



La dott.ssa Iafrate si occupa di didattica e divulgazione presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste e in altre realtà in Italia e all’estero. È consigliato portare con sé un tablet o uno smartphone per la consultazione di alcune immagini su internet.



Il programma, dopo un viaggio immaginario dagli oggetti vicini del sistema solare fino alla galassia più lontana con informazioni sulla ricerca, si concluderà in trattoria con degli assaggini omaggio di specialità gastronomiche e di vino del Carso.



Ritrovo alle 17.10 nella piazza di Sgonico (raggiungibile da Trieste con i bus 42 e 46).



Costo 15 euro; 10 i minori di 14 anni. Sono richiesti la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374, e il Green Pass cartaceo per l’ingresso nella sala. Altre informazioni sul sito [www.curiosidinatura.it]www.curiosidinatura.it



“Piacevolmente Carso” ha il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, il patrocinio di PromoTurismoFVG, AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.