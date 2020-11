A spasso con gli animali a Tramonti di Sotto

Che cosa spinge una ragazza ad aprire un'attività tra i monti tra cavalli, mucche, pecore e daini? Una grande passione per la natura e per gli animali e il fatto che non potrebbe trovarsi altrove o fare altro se non quello che fa.

A farci scoprire l’Azienda Agricola Pradileva di Martina a Tramonti di Sotto è l'ambassador di PromoTurismoFvg Mina Carfora. La passeggiata parte proprio dal maneggio all’ingresso della tenuta, dove conosciamo i primi ospiti: Attila e Over, due maestosi cavalli che al grido del loro nome, con le montagne a fare da scenografia, galoppano verso lo steccato. A vederli in questa corsa libera e spensierata ci sentiamo quasi catapultati in una scena di “Spirit - Cavallo selvaggio”! Scopri il resto del racconto

Ogni giovedì alle 19.30 la storia di un ambassador raccontata da Telefriuli

Scopri tante altre experience da vivere con Friuli Venezia Giulia Turismo