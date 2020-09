A spasso con i pipistrelli

Sabato 5 settembre appuntamento presso la Riserva naturale Foce dell’Isonzo con la naturalista Donatella Samec per incontrare uno dei mammiferi più perseguitati del pianeta, il pipistrello, conoscere le sue abitudini e il ruolo fondamentale che questo animale svolge nell’ambiente.



Per iniziare la serata un aperitivo di degustazione di vini, stuzzichini e formaggi locali uniti a mostarde e miele prodotto nella Riserva, a partire dalle ore 18:30. Alle 19.30 seguirà una proiezione per introdurre gli argomenti e un’uscita sul campo per cercare i pipistrelli con il bat-detector e ascoltare le loro “voci” all’imbrunire lungo i sentieri della Riserva naturale (si consiglia di portare una torcia per il ritorno al Centro visite). L’evento si concluderà alle ore 21:00.



La partecipazione all’evento è gratuita, è previsto il costo del biglietto di ingresso alla Riserva di 5€ (o 3,50€ ridotto) e un costo per la degustazione di 9€ ad adulto e di 5€ per i bambini sotto ai 14 anni.