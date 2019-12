A Stolvizza è ancora Natale

A Stolvizza di Resia, dopo le spettacolari discese della grande Stella dal Monte Pusti Gost e la successiva rappresentazione del Presepe vivente la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, che hanno visto centinaia di turisti estasiati, è ancora Natale!

Per tutto il periodo natalizio, infatti, è possibile visitare le Natività allestite lungo il “Percorso Natale - Presepi per la via” con un'indimenticabile escursione nel secolare Borgo Kikey e poi sotto la grande Stella accesa si potrà ammirare il Presepe con sagome a grandezza umana finemente disegnate in un contesto ambientale quanto mai suggestivo di questo paese che di per se è già un grande Presepe naturale, uno spettacolo impreziosito da un sottofondo musicale e da una esplosione di luci e colori.

L'associazione "ViviStolvizza" che organizza l’evento sottolinea come un'escursione in questo fantastico ambiente natalizio possa veramente rappresentare una bella opportunità per comprendere fino in fondo il grande messaggio di pace e serenità specie per i più piccoli, immersi e spesso travolti da un pesante bombardamento mediatico di consumismo.

Raggiungere Stiolvizza in questo periodo, un paese con la catena di montagne che lo sovrastano piene di candida neve, non significa parlare solo di Presepi, ma anche delle tante opportunità che questo piccolo paese può offrire. Di notevole interesse il sistema museale della Gente della Val Resia e dell'Arrotino, due strutturati contenitori che propongono uno straordinaria testimonianza della vita di Stolvizza.

In particolare il "Museo della gente della Val Resia" accoglierà i visitatori in un'angusta ma suggestiva vecchia cucina resiana. In questo perdiodo, poi, presenta la ricca tradizione natalizia in chiave quanto mai moderna con sorprendenti spazi interattivi molto graditi dai bambini. Di particolare interesse, inoltre, la Chiesa dedicata a San Carlo Borromeo, recentemente riportata all'antico splendore, i "Murales" lungo Via Udine, il Borgo Kikey con la straordinaria vista della Valle dal "Belvedere Roberto Buttolo" e i due caratteristici locali: il Bar "All'Arrivo" e la "Vecchia bottega" in resiano "Ta stara Butea" dove si possono gustare semplici piatti della tradizione culinaria della montagna.

"Questa è l’occasione giusta", secondo il Presidente dell’Associazione “ViviStolvizza, Giancarlo Quaglia, "per riconciliare l’uomo e soprattutto i bambini con l’appuntamento religioso più importante dell’anno, in un momento economico ancora difficile ma che, anche grazie alla semplicità della proposta stolvizzana, non può e non deve condizionare la celebrazione di questa grande festività. Tutto questo in attesa dell'ultimo importante appuntamento, con la discesa della grande Stella di domenica 5 gennaio alle 17.30 a cui seguirà la rappresentazione del Presepe Vivente con l'arrivo dei Re Magi ma anche della vecchia Befana che saluterà i bimbi presenti accompagnando tutti, con una bella escursione, nel cuore del Presepe ai piedi della Natività".