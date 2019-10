A Stolvizza torna la festa dell'emigrante

Proseguono le iniziative organizzate a Stolvizza di Resia per creare un clima di concreta fratellanza tra stolvizzani residenti e non. L’Associazione ViviStolvizza, in collaborazione con il Gruppo alpini Sella Buia, gli Arrotini, il Museo della Gente della Val Resia e il Circolo Rozajaski dum, ha promosso per venerdì 1 novembre la 18esima edizione della “Festa dell’emigrante”, un’iniziativa tesa a rinsaldare quel cordone ombelicale che, da sempre, lega i tanti resiani sparsi per il mondo alla propria terra.

Il programma prevede nel pomeriggio, dopo la solenne cerimonia commemorativa dei defunti nel piccolo cimitero del paese (per l'occasione abbellito da un mare di fiori), un brindisi con ribolla e castagne arrosto alle 17 alla Baita alpina per festeggiare questo incontro e per discutere sulle tante problematiche di questo piccolo paese di montagna.

Come ormai noto l'associazione è molto impegnata, da sempre, nel mantenere quanto mai vivo questo territorio con tutte una serie di interventi che vanno dalla gestione del paese alla manutenzione dei sentieri, dai servizi messi a disposizione di tutti alla creazione di opportunità lavorative, grazie al lavoro veramente prezioso dei tanti volontari finalizzato a tenere in vita questo piccolo e splendido paese.

Intanto si sta lavorando per organizzare il prossimo evento che si svolgerà a Stolvizza per Natale. “Notte di Natale in Val Resia” è una iniziativa, giunta alla 19esima edizione, dall’immutabile fascino che prevede la discesa di una grande Stella, illuminata da 800 lampadine, dal monte Pusti Gost quota 1.275 metri fino al paese quota 575 metri a illuminare un suggestivo Presepe vivente; il tutto in uno scenario di luci e musica che andranno a colorare la notte di martedì 24 e giovedì 26 dicembre e domenica 5 gennaio 2020 caratterizzando in tal modo un Natale che si presenta, come in passato, davvero intenso in questo piccolo borgo della Val Resia.

L'iniziativa sarà oggetto di una straordinaria promozione nel corso della rassegna regionale "Idea Natale" presso il centro fieristico di Udine da giovedì 14 a domenica 17 novembre. Insomma tutto un movimento e una visibilità da parte di questa associazione che si spera possa attivare per il futuro un interesse da parte di soggetti imprenditoriali per investire su un territorio ricco di potenzialità. Un auspicabile sviluppo tale da far recuperare alla comunità il grande ritardo accumulato negli anni di colpevole immobilismo rispetto ad altri paesi di montagna dalle stesse caratteristiche ma che si sono attivate con sorprendenti risultati.

Per info Associazione ViviStolvizza: 0433-53119, vivistolvizza@gmail.com, www.vivistolvizza.it o la pagina Facebook Vivistolvizza