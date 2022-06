A Tarvisio scatta la stagione estiva degli impianti di risalita

Sabato 18 e domenica 19 giugno, la telecabina del Lussari sarà riaperta al pubblico. L’impianto riprenderà servizio in occasione della stagione estiva con orario continuato dalle 8.30 alle 18.15 solo per il weekend, in attesa del 25 giugno, quando la telecabina sarà aperta tutti i giorni fino – almeno - al 18 settembre.

Durante i festivi l’impianto che consente di raggiungere il borgo del Lussari rimarrà in funzione ininterrottamente dalle 8.30 alle 18.15, mentre nelle giornate feriali si potrà accedere dalle 9 alle 17.15, sempre con orario continuato. Inoltre, per tutti i venerdì di agosto (05, 12, 19 e 26), PromoTurismoFvg garantirà il servizio anche in notturna, con orario esteso dalle 9 alle 23.

A inaugurare per primo la stagione estiva degli impianti è stato il polo di Forni di Sopra, riaperto lo scorso finesettimana. Il polo, per tutto il mese di giugno e il 2 e 3 luglio, rimarrà aperto solo nei weekend dalle 9 alle 17 con le seggiovie Varmost 1 e 2, mentre dal 9 luglio sarà in attività durante la settimana dalle 9 alle 16.30; il sabato, la domenica e nel mese di agosto (dal 6 al 21) dalle 9 alle 17.

Piancavallo, Sappada, Sella Nevea e lo Zoncolan riprenderanno le aperture degli impianti nel primo fine settimana di luglio, quello del 2 e 3, per poi rimanere operativi tutti i giorni dal 9 luglio e con orari diversi a seconda delle località.

Le date, che hanno tenuto conto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari sugli impianti, potranno subire alcune variazioni nel corso della calendarizzazione estiva sulla base delle esigenze dei singoli poli e per rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina.

Tra le novità dell’estate 2022 in montagna, lo “stagionale estivo Fvg”, che consentirà di utilizzare gli impianti di risalita aperti su tutti i poli montani gestiti direttamente da PromoTurismoFvg (Forni di Sopra, Sappada, Sella Nevea, Piancavallo, Tarvisio e Zoncolan) al prezzo di 200 euro, 160 per l’abbonamento ridotto (ragazzi dagli 8 ai 19 anni).

Per l’estate 2022 si ripropone anche l'abbonamento “10 corse Montagna Fvg”, un biglietto valido per 10 corse da utilizzare in tutti gli impianti di risalita aperti d'estate: la proposta “Bronze” – che esclude la telecabina del Lussari – si può acquistare al prezzo di 35 euro (ridotto a 17.50 euro), mentre la versione “Gold”, con possibilità di accedere anche alla telecabina del Monte Lussari, ha un costo di 50 euro (25 euro il prezzo per l’abbonamento ridotto).