A Tarvisio torna il Ciclotour senza confini

Un'occasione per conoscere o riscoprire i collegamenti transfrontalieri lungo i percorsi ciclabili, pensata per appassionati e turisti. Parliamo del Ciclotour senza confini, l’evento organizzato dall’Asd Ciclo Assi Friuli che domenica 9 agosto festeggia la nona edizione. Il ritrovo è fissato al parcheggio Boscoverde di Tarvisio, all'uscita del sottopasso ferroviario, in prossimità della pista ciclabile.

Nel rispetto delle norme disposte dall'emergenza sanitaria, i partecipanti saranno accolti e, alle 10.30, scatterà la pedalata che, in maniera autonoma, porterà verso Fusine. Sulla piana, nel bel prato dell'amico Mario, ci sarà l'occasione di un aperitivo tra amici. Un socio del Ciclo Assi Friuli illustrerà storia e tradizioni, ma si potranno anche effettuare escursioni nei dintorni. Verso le 13 pasta-party per tutti e scambio di esperienze, un momento conviviale e di amicizia. Nel pomeriggio, il rientro avverrà in maniera individuale.

Per chi lo desidera, c'è anche la possibilità di raggiungere il punto di partenza in treno (ultimo arrivo alle 10.29). Un’occasione, insomma, per una domenica alternativa, nel rispetto della natura, dell'ecologia e del turismo slow. "Chi pedala ha tanti amici" è infatti lo slogan del Ciclo Assi Friuli e il turismo Fvg ha bisogno di amici.

Per informazioni cicloassifriuli@gmail.com o 335 7760496