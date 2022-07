A Trieste arriva Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia

Aperto oggi a Trieste, in Piazza Unità d’Italia il Villaggio Trenitalia che espone il modello del Blues in scala 1:1, primo treno ibrido di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie.

Un treno moderno con un’impronta green, ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e con la possibilità di offrire alle famiglie un’area dedicata ai bambini.

Dopo Firenze, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari, con l’appuntamento nel capoluogo giuliano sale a sei il numero di tappe raggiunte dal road show di Trenitalia, con lo scopo di far conoscere a cittadini e istituzioni il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia, progettato e costruito da Hitachi Rail.

Il Villaggio Trenitalia è aperto al pubblico dalle 10 alle 20.30 di oggi, sabato 23 e domenica 24.

Le prime consegne in Friuli Venezia Giulia del treno regionale Blues sono previste a partire dal primo semestre 2023. Sono ben 11 i nuovi treni ibridi Blues per la Regione che, assieme a 14 Rock, eccellenze di Trenitalia, completeranno il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale previsto dal Contratto di Servizio; una rivoluzione nell’esperienza di viaggio e un innovativo supporto al rilancio del sistema turistico.

A questo proposito Graziano Pizzimenti, Assessore alle Infrastruttore e Territorio della Regione, ha dichiarato “Siamo molto orgogliosi di presentare ai cittadini della nostra regione i nuovi treni Blues, che insieme ai Rock costituiranno la nuova flotta utilizzata sulla nostra rete. Un risultato storico: i viaggiatori potranno salire su treni completamente nuovi, all’avanguardia della tecnica e confortevoli negli spazi, tutti personalizzati con la livrea del Friuli Venezia Giulia. Riusciremo a fornire servizi di altissimo livello per le tratte regionali, quelle più frequentate da lavoratori e pendolari. I treni Blues infatti saranno ibridi, potranno quindi usare batteria e diesel per alimentare il motore elettrico. Saranno quindi più silenziosi riducendo l’inquinamento acustico all’ingresso in città. Tra le novità anche il Wi-Fi a bordo, carica batterie e le più moderne tecnologie di informazione multimediale ai viaggiatori e di video sorveglianza, per garantire anche la sicurezza. Gli spazi saranno fruibili da tutti: famiglie con bambini, persone con ridotta mobilità, turisti con biciclette al seguito. Una svolta epocale per il trasporto pubblico e un risultato raggiunto grazie alla profonda sinergia con Trenitalia. La speranza è quella di vederli circolare dal prossimo anno con la certezza che saranno apprezzati da tutti, turisti compresi”.

Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia ha affermato “Questo è un treno ad altissima tecnologia che consente di circolare su linee diesel e su linee elettriche in continuità, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza. Entrerà a emissioni zero nei centri abitati, azionando la batteria quando farà ingresso nelle stazioni. È un treno molto innovativo anche dal punto di vista del comfort, pensato per tutte le esigenze dei nostri clienti. Il must del Regionale di Trenitalia dei prossimi anni è alta qualità del viaggio per tutti, sempre e ovunque. Continueremo a lavorare insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia perché il rinnovo del 100% della flotta diventi realtà nei tempi previsti nel Contratto di Servizio”.

In totale sono previsti 110 treni Blues nelle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, con una forte impronta sostenibile: dalla scelta dei materiali all’elevato livello di riciclabilità (95%) alle ampie superfici vetrate - con finestrini di lunghezza maggiorata - fino alla disponibilità di un massimo di 12 postazioni bici. Il treno è dotato, inoltre, di un sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati.

Per la sua versatilità rappresenta un vero e proprio salto generazionale, potendo viaggiare tanto con motori diesel su linee non elettrificate, quanto con motori elettrici su quelle elettrificate, o con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio di linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni così da evitare l’uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori. Una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, in una riduzione del consumo di carburante e in una forte riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

Il Gruppo FS Italiane ha invitato tutti i colleghi ferrovieri a visitare il Villaggio insieme alle loro famiglie.