A Trieste riparte il bike sharing

A Trieste riparte il servizio di Bike Sharing in città, sospeso dal 2 aprile scorso, in seguito all'emergenza Coronavirus e il lockdown. Da giovedì 21 maggio il servizio sarà nuovamente friubile al 100% con alcune raccomandazioni.

La bicicletta dovrà essere utilizzata soltanto per spostamenti consentiti dalle direttive nazionali. Consigliato l'uso dei guanti in lattice monouso e lavare accuratamente le mani prima e dopo l'uso del mezzo. Raccomandato anche il distanziamento sociale, anche sulle due ruote, pedalando alla dovuta distanza di sicurezza dagli altri ciclisti.