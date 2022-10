A Trieste torna la Camminata tra gli Olivi

Domenica 30 ottobre il Friuli Venezia Giulia è protagonista della sesta edizione della Camminata tra gli Olivi, l’evento promosso dall'Associazione nazionale Città dell'Olio in 170 città italiane. La Camminata si svolgerà a Duino Aurisina, Muggia, San Dorligo della Valle Dolina e Trieste con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora.

Quest’anno, in tutte queste città durante la Camminata si terrà il flash mob #Abbracciaunolivo per sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attraverso la riduzione di emissioni di gas serra (CO2) e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e sociale. I partecipanti alla Camminata tra gli olivi si terranno per mano e daranno vita a cerchi e girotondi umani intorno agli olivi. Un abbraccio condiviso e collettivo che servirà a manifestare con un atto dal grande valore simbolico, l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

Gli itinerari. La passeggiata tra gli ulivi di Duino Aurisina prevede la visita alla Chiesa che contiene i resti di una basilica paleocristiana e alle Foci del Timavo, famoso fiume carsico. Seguirà la visita all’Azienda Severjevi a cura dell’agronomo Paolo Parmeggiani e del produttore locale Milos Cotar, che condurrà la visita al suo uliveto dove si terrà una degustazione di prodotti tipici. La Camminata di Muggia si svolgerà a Muggia Vecchia dove sorgeva l’antico insediamento della e dove oggi sorge il Santuario e la zona archeologica con una splendida vista sul Golfo di Trieste. La sezione CAI di Muggia accompagnerà i gruppi di partecipanti attraverso due possibili percorsi: uno più impegnativo che attraverserà i Monti orientali fino alla località di Santa Barbara ed uno che invece di tipo escursionistico che si snoderà per i Monti occidentali raggiungendo la località Lazzaretto. Passeggiata con visita al frantoio e degustazione di olio locale anche a San Dorligo Della Valle Dolina. A Trieste ci aspetta la “Pedalata tra gli Olivi” un’occasione unica per un emozionante giro turistico in bici elettrica su strada lungo il centro e i dintorni di Trieste.

Le dichiarazioni. “Quest’anno abbiamo deciso di dedicare le nostre Camminate tra gli olivi a due grandi temi: la crisi ambientale e l’abbandono olivicolo, sensibilizzando la popolazione e sollecitando il Governo sulla necessità di incentivare il ritorno all’olivicoltura tradizionale e sostenibile. Inoltre, riteniamo importante valorizzare l’olivicola sociale attraverso nuovi bandi specifici per l’imprenditoria giovanile e femminile. In Italia, ci sono alcune eccellenze che fanno scuola e possono costituire un modello da imitare” ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio.

“Ringraziamo le nostre Città dell’Olio che hanno raccolto il nostro invito ad aderire a questa iniziativa. Ci auguriamo di essere in tanti a partecipare al flash mob “Abbracciaunolivo” perché anche attraverso un gesto simbolico di migliaia di persone in tutta Italia, si potrà celebrare l’olivo, la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente, rinnovando l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati” ha dichiarato Serena Tonel, Consigliera nazionale delle Città dell’Olio del Friuli Venezia Giulia.

Tutti i percorsi su www.camminatatragliolivi.it