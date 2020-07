Anche a Fridays For Future Carnia, dopo il lockdown, è tornata la voglia di uscire: ma siccome c’è una crisi climatica in atto, l'obiettivo è di unire l’utile al dilettevole. Le scampagnate si trasformano in occasione di dialogo con esperti del territorio o di chi in Carnia non ci vive ma la osserva e la studia, per parlare di natura, clima, biodiversità, impronta ecologica e cambiamento climatico.



'A tu per tu con la Carnia: Interviste per il Futuro' verranno proposte sui canali social del gruppo, per incontrare le esigenze di pubblici diversi e raggiungere più persone possibili per aumentare la consapevolezza di come il territorio stia reagendo all’aumento della temperatura e agli eventi meteorologici estremi – e di come lo stiano facendo anche i suoi abitanti.



“Questi dialoghi ci permettono in primis di acquisire conoscenze – sottolinea Fridays For Future Carnia - fondamentali per proporre soluzioni e cambiamenti, e allo stesso tempo di farci conoscere come gruppo e smentire pregiudizi e stereotipi per chi crede che la comunicazione climatica e l’attivismo sia appannaggio di pochi e non ci riguardi invece tutti da molto vicino”.



Info:

fridaysforfuturefvg.it/carnia/

www.facebook.com/FridaysForFutureCarnia

www.instagram.com/fridaysforfuture_carnia