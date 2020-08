A Udine i luoghi Aperti per Voi riaprono al pubblico

Venti degli 84 luoghi Aperti per Voi del Touring Club italiano, dopo oltre tre mesi di stop, hanno finalmente riaperto al pubblico, testimoniando un significativo punto di svolta nella ripresa delle attività legate all’arte e alla cultura nel nostro Paese, soprattutto nelle zone più colpite dall’emergenza COVID-19. Nonostante in questa stagione estiva le città d’arte stiano registrando un netto calo dell’afflusso turistico, soprattutto straniero, resta la voglia per molti italiani di scoprire l’inestimabile patrimonio culturale che l’Italia ha da offrire. Basti pensare che da giugno a oggi i visitatori totali accolti nei 20 luoghi Aperti per Voi attualmente fruibili sono già più di 10.700. Il primato spetta a Milano con le oltre 5.000 persone accolte nella Basilica di Santa Maria presso San Satiro e le 1.000 nell’Orto Botanico Città Studi.



A Udine la Cappella Manin è visitabile il sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:30. I soci volontari accoglieranno i visitatori anche ad agosto.



Anche durante i mesi di lockdown il racconto del patrimonio artistico e culturale italiano non si è fermato: grazie all’iniziativa digitale Passione Italia, promossa sul sito dell’associazione privata no profit touringclub.it, i soci volontari hanno infatti prestato la loro testimonianza per approfondimenti e aneddoti su alcuni degli 84 luoghi Aperti per Voi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Per info e orari aggiornati visitare il sito www.touringclub.it/apertipervoi