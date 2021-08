A Udine, Nobil Homini, furfanti e malandrini

Per le vie di Udine, tra Nobil Donne, leggere e illuminate e Nobil Homini, geniali e malandrini: proseguono gli appuntamenti a cura di Itineraria nel capoluogo friulano.



Nobil Homini, furfanti e malandrini - Alla scoperta di … “Questi uomini, che mascalzoni”: questo il titolo dell'appuntamento di giovedì 2 settembre 2021, alle 18.30 con partenza in piazza Libertà, in Loggia del Lionello.

Il percorso si svilupperà lungo piazza Duomo e fino a piazza San Giacomo.



Anche nella bellissima comunità di Udine, in passato vi furono episodi clamorosi ed esilaranti, spesso riprovevoli. I protagonisti furono uomini dal carattere impavido e ardito, ma di sovente anche irruento e malvagio.



Crudeli assassini, pubblici ufficiali disonesti, perfidi condottieri, ma anche sfortunati cicisbei ed eretici impenitenti, delineano un quadro sociale complesso, fatto di rapporti umani problematici, tradimenti politici e valori morali ignorati.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

