A Udine riapre l’orto botanico

Ripartono le attività dell’orto botanico di Udine, nell’area verde di via Bariglaria, vicino alla scuola Mazzini. Il via ufficiale è in programma sabato 14 maggio, alle 17. L'orto ospita tre collezioni di una sessantina di piante ciascuna: alimentari, medicinali e velenose. Ogni pianta è corredata da un cartellino che ne riporta i nomi scientifici: in italiano, friulano, tedesco e sloveno.

Grazie all'impegno dei volontari di Alpi, Associazione allergie e pneumopatie infantili, al sostegno del Comune di Udine d alla collaborazione del Gruppo sportivo Alpini, al Circolo Legambiente Laura Conti, all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e alla Comunità Piergiorgio si è potuto riavviare l'orto che avrà scopo divulgativo/didattico, in particolare per far conoscere alle giovani generazioni le più comuni piante spontanee, quelle alimentari e medicinali che crescono nel nostro territorio e, soprattutto, individuare le specie velenose che potrebbero creare situazioni di pericolo anche mortale.

L'orto botanico resterà aperto fino a metà settembre. E' visitabile liberamente tutti i giorni in cui i volontari si trovano al lavoro. Le visite guidate per le scolaresche si effettueranno su appuntamento previa telefonata al 334-1858889 (associazione Alpi).

Sabato si potrà ritirare la quinta edizione del manuale ‘Le malattie respiratorie e allergiche dal bambino all’adulto’ e il libretto che raccoglie tutte le piante presenti nell’orto ‘Scopri le piante amiche della salute’. Al termine ci sarà un gustoso buffet, preparato dai volontari.