A Valle di Soffumbergo continua la Festa delle castagne

Dopo il primo positivo fine settimana, la Pro Loco di Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, è pronta ad accogliere i visitatori al secondo weekend della sua "Festa delle castagne e del miele di castagno", uno degli appuntamenti tradizionali dell'autunno in Friuli Venezia Giulia giunto alla 41esima edizione.

Ecco il programma. Un calendario fitto di eventi anche per il secondo week-end. Sabato 15 ottobre alle ore 12, l'apertura dei chioschi enogastronomici (anche al coperto) e alle 14.30 la passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. In caso di maltempo le attività nel bosco saranno annullate. Dalle 16.30 fino a sera Musica e allegria con il “Trio Matajur”.

Domenica 16 i chioschi apriranno già alle 8.30 per accogliere i partecipanti all'escursione "Immersione nella foresta" che partirà alle 9. La camminata della durata di due ore e mezza, è adatta a tutti. Si potrà vivere un’esperienza immersiva sensoriale tra i suoni e i profumi del bosco accompagnati dal Paolo Pischiutti, medico, e da Gianpaolo Bragagnini, naturalista, per ritrovare l’antica connessione con la Natura e ottenere notevoli benefici psicofisici. Pre-iscrizione obbligatoria via mail o telefono entro il giorno prima ( info@prolocovalledisoffumbergo.it), costo 10 euro per gli adulti, gratis per minori di 14 anni. Dalle 13 ha inizio anche il pomeriggio di divertimento con i pony del Fabietto Fans Club. A seguire, dalle 14 fino a sera, musica e allegria con “René e la sua orchestra". Alle 16, il laboratorio di pasticceria per bambini con “Mamma Laura” (partecipazione gratuita).

La Festa vede il patrocinio del Comune di Faedis e la collaborazione del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco e del Consorzio Pro Loco Torre Natisone. Gode del marchio Sagra di Qualità dell’Unpli, di quello di Ecofesta e del marchio regionale Io sono Friuli Venezia Giulia - PromoturismoFvg. Sostegno da parte di Bcc Credifriuli e collaborazione della Julia Marmi con l’accesso al suo bosco per la raccolta delle castagne.