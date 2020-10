A Villach il mercatino di Natale si farà

Grazie alle misure di sicurezza e a un’organizzazione modificata per rispondere alle nuove necessità di questi tempi, il 13 novembre 2020 aprirà il tradizionale Villacher Advent, il mercatino di Natale di Villach, pronto ad accogliere i visitatori con la sua magica atmosfera. Fino al 24 dicembre le bancarelle torneranno ad animare il centro storico della città, con un nuovo layout a cui si aggiungono piacevoli novità, come il “Winter Wunder Wald”, un vero e proprio bosco magico pronto a incantare grandi e piccoli con imperdibili installazioni luminose colorate. Tornare bambini, riscoprire la voglia di festa che da sempre caratterizza le settimane prima del Natale, in cui la città si addobba e le strade si illuminano di calde luci e colori. Una magia che vive ancora oggi a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, e precisamente nella cittadina carinziana di Villach: qui le favole diventano realtà, con lo spettacolo di luci, suoni e profumi che riempiono gli occhi di grandi e piccini. Anche in un anno particolare come questo, per portare un po’ di allegria, torna il tradizionale Villacher Advent che accoglierà gli amanti dei mercatini di Natale con tutta la sua magica atmosfera. Un modo per ritrovare la voglia di festa riscoprendo le tradizioni che anticipano il Natale, e non solo: soggiornare a Villach è l’occasione perfetta per scoprire la grande offerta invernale della zona turistica, tra sci, neve e benessere termale.

PROGRAMMA MODIFICATO

Il mercatino di Natale di Villach è tradizionalmente allestito in diverse zone della città, tutte raggiungibili a piedi in pochi minuti. La zona dell’Avvento delle tradizioni sarà situata attorno alla chiesa parrocchiale di S. Jakob e offrirà creazioni artigianali tipiche del periodo natalizio, come candele e addobbi. A causa della situazione attuale, non saranno presenti nella centrale Piazza “Hauptplatz” le consuete casette dell’Avvento gastronomico. I locali del centro della città prevederanno però la possibilità di consumare bevande e spuntini al loro esterno, riscaldati da appositi caloriferi da esterno, naturalmente con la massima e dovuta attenzione. Un modo per non rinunciare alla convivialità nel rispetto delle normative, come in un grande e accogliente salotto all’aria aperta.

IL NUOVO AVVENTO ARTISTICO

In un anno di cambiamenti, il Villacher Advent prevederà una piacevole novità. Sarà infatti possibile ritrovare una suggestiva atmosfera presso la Hans Gasser Platz, dove saranno installate 15 nuove “casette” che ospiteranno il rinnovato spazio dell’Avvento Artistico: un luogo davvero suggestivo, dove profumi e colori si fonderanno con le luci soffuse e dove sarà possibile trovare sculture, manufatti e altri pezzi unici realizzati da artigiani locali.

Il Villacher Advent prenderà il via ufficialmente giovedì 13 novembre 2020 e le bancarelle saranno aperte fino al 24 dicembre 2020, dal lunedì alla domenica, fatta eccezione per l’area artistica aperta dal giovedì alla domenica. Confermata per tutto il periodo natalizio la pista di pattinaggio nella piazza antistante il Municipio, attrazione dove grandi e bambini potranno divertirsi con la possibilità di noleggiare l’attrezzatura in loco. I più piccoli potranno divertirsi sul trenino per le vie della città, cavalcando piccoli pony e lasciarsi incatare da carrozze trainate da docili cavalli. Rinviata alla prossima edizione la sfilata delle maschere dei “Krampus e Perchten” ma una nuova sorpresa è pronta ad accogliere i piccoli visitatori dell’Avvento di Villach: il bosco magico “Winter Wunder Wald”. Tutto naturalmente nel pieno del rispetto delle normative vigenti per garantire sicurezza e massima attenzione nei confronti dei visitatori.

UN NUOVO BOSCO MAGICO

In occasione del Natale, la città di Villach presenta un nuovo progetto che, dal 27 novembre 2020 a fine febbraio 2021, incanterà con la sua magia ogni singolo visitatore, riportando anche i più grandi ai più teneri ricordi di bambino. Si tratta del bosco magico “Winter Wunder Wald”. Allestito nel giardino dell’ex-Parkhotel, questa selva fatata incanterà i visitatori con diverse installazioni e figure colorate e luminose, per la gioia dei bambini, ma anche del pubblico adulto. Il progetto è stato ideato da Thomas Brezina, uno degli autori di libri per bambini e ragazzi di maggior successo nell’area di lingua tedesca. L'autore, che ha sempre entusiasmato i piccoli lettori con le sue idee creative, ha voluto portare un messaggio di speranza in questi tempi così impegnativi. L'attrazione invernale da lui ideata è arricchita da molti oggetti e motivi luminosi all’interno dei quali i visitatori possono farsi fotografare: sarà così possibile catturare un momento davvero unico e magico, e quindi conservare la gioia e le esperienze vissute nel bosco magico “Winter Wunder Wald”. Un posto esclusivo e sorprendente in cui si potrà entrare lasciandosi incantare tra una profumata casa di pandolce, colombe della pace, orsacchiotti e cuori sospesi tra gli alberi.

UN NATALE A 360 GRADI

L’Avvento a Villach non sarà solo l’occasione per immergersi nell’atmosfera del Natale più tradizionale ma anche per scoprire l’offerta invernale della località turistica. A partire dalla proposta per gli amanti degli sport invernali e dello sci, che potranno passare ore di divertimento sulle piste dell’Alpe Gerlitzen (apertura prevista per il 4 dicembre 2020), del Dreiländereck (apertura prevista per il 12 dicembre 2020), o lasciarsi incantare, camminando su sentieri innevati, dai magnifici scenari offerti dal Parco Naturale del Monte Dobratsch. Per ritrovare un po’ di relax, è immancabile una pausa al centro termale KärntenTherme di Warmbad-Villach con la triplice offerta: un’ampia zona SPA dove potersi distendere e rilassare nella sauna e nel bagno turco, un’area FUN dove anche i più piccoli potranno divertirsi nelle diverse piscine e con gli scivoli d’acqua. Per chi di fare acquisti non ne ha mai abbastanza, ideale una sosta allo Shopping Center ATRIO, il centro commerciale più grande della Carinzia che con i suoi oltre 90 negozi e il suo mercatino dell’Avvento, è perfetto per gli ultimi acquisti di Natale. E per un soggiorno unico, immersi nella magia dell’atmosfera natalizia, perfetti i prestigiosi hotel della zona turistica di Villach.

foto Region Villach Tourismus Michael STABENTHEINER