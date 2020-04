Abbonamenti Trieste Trasporti, nessun rimborso o proroga

Al momento non sono stati adottati da parte delle competenti autorità nazionali e regionali provvedimenti che riguardano il rimborso o la proroga degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale non utilizzati o utilizzati solo in parte. Il problema riguarda tutte le aziende di trasporto pubblico italiane e non solo Trieste Trasporti. La decisione deve pertanto essere presa a livello centrale e non di singoli territori. La clientela è invitata a conservare gli abbonamenti che non si sono potuti utilizzare in attesa di indicazioni in merito.



Gli abbonamenti di marzo, ad ogni modo, non devono ritenersi prorogati per il mese di aprile. Trieste Trasporti non può, per nessuna ragione, disporre la gratuità del trasporto perché l’obbligatorietà del titolo di viaggio è sancita dalla legge, pertanto solo un provvedimento ad hoc può eventualmente sospendere la norma in vigore.