Ad Arta Terme la montagna estiva riparte con oltre 50 esperienze di vacanza

Pedalare, passeggiare, arrampicare, gustare: nel calendario delle attività di animazione della stagione estiva ideato dal Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino ce n’è per tutti i gusti. 4 sono i temi di scoperta del territorio e oltre 50 le attività proposte fino a ottobre, tutte prenotabili e acquistabili online, con sconti e gratuità riservati ai possessori di FVGcard.

E le prime uscite fanno registrare il tutto esaurito. La Presidente Gortani: “Partenza buona, estate di ripresa, tornati austriaci e tedeschi”.



In programma ci sono l’alpinismo e le attività outdoor per i più avventurosi, proposte orientate al relax e benessere per chi ama prendersi cura di sé e ricaricarsi di energia in vacanza, passeggiate e degustazioni per gli appassionati di prodotti tipici e di scoperta del territorio a passo lento, trekking & MTB per gli amanti del movimento nella natura, tra ampie vallate e boschi silenziosi.



IL CALENDARIO -

L’AVVIO DELLA STAGIONE ESTIVA -

“Sono tutte attività all’aria aperta, studiate per piccoli gruppi per mantenere il distanziamento e il rispetto delle normative anti-Covid, che privilegiano l’approccio al benessere a tutto tondo” spiega la Presidente del Consorzio Arta Terme Benessere Alpino Chiara Gortani.Inoltre da quest’anno le attività sono tutte acquistabili online: “Siamo l’unico Consorzio dell’area montana a lavorare con prenotazioni online su piattaforma Eventbrite per le escursioni. E’ un servizio complementare a quello di accoglienza, informazione e assistenza fornita dagli Infopoint. Tutte le attività dell’estate fino al mese di settembre sono già online e presto saranno disponibili anche quelle di ottobre: così il turista può programmare al meglio la sua vacanza, scegliere e pagare direttamente le esperienze preferite in tutta comodità, mentre noi operatori possiamo destagionalizzare e prolungare la stagione turistica e gestire anche i last minute”.Ogni settimana sono in programma almeno 3 attività differenti articolate tra i diversi temi di vacanza e ad agosto ce n’è una diversa ogni giorno. Tra quelle per gli sportivi e appassionati di trekking e outdoor si possono scegliere percorsi a cavallo, giri in e-bike, geotrail, percorsi green con camminate e salite di diverse difficoltà tra panorami mozzafiato. Yoga per adulti e bambini, nordic walking e respirazione consapevole, esperienze di immersione negli elementi naturali con il Forest Bathing e la meditazione tra boschi e torbiere sono invece le attività dedicate al benessere e al relax. Per chi vuole scoprire la cultura e la gastronomia della Carnia sono in programma camminate per famiglie nei boschi, visite e laboratori in fattoria didattica, camminate e degustazioni lungo i sentieri di fondovalle, visite ad aziende agricole. Agli amanti di alpinismo e outdoor più avventurosi sono riservati esperienze di speleologia in grotta, avvicinamento all’arrampicata e vie ferrate, canyoning e rafting;Tutte le attività sono organizzate da Alpi Dolomiti Friulane - Consorzio Turistico Arta Terme con il sostegno di PromoTurismo FVG e realizzate con l’accompagnamento di guide esperte. Sono inserite nel circuito FVGcard, la carta digitale che permette di conoscere il Friuli Venezia Giulia con sconti e agevolazioni. I possessori della card hanno uno sconto del 50% o possono beneficiare di accesso gratuito ad alcune attività.Con la partenza delle escursioni estive, le strutture ricettive e i servizi alberghieri del territorio, che erano operativi nei soli weekend, hanno inaugurato ufficialmente la stagione con l’apertura permanente. “Già dal Giro d’Italia la maggior parte delle strutture hanno registrato il tutto esaurito nei fine settimana e le prospettive per l’estate sono promettenti” racconta ancora la Presidente Gortani, che nel Consorzio raggruppa 15 operatori dell’ospitalità, ristorazione e commercio e si appresta ad aggregarne un’altra decina. “Siamo tornati a vedere una forte presenza di austriaci e tedeschi che, in trasferimento verso il mare, fanno tappa per una o due notti ad Arta Terme”.Il Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino è nato a dicembre 2018 e sostenuto dal Comune di Arta Terme e da PromoturismoFVG. Il Consorzio realizza e promuove progetti orientati allo sviluppo del turismo in Carnia, in chiave altamente esperienziale e sostenibile, in collaborazione con le imprese associate.Alpidolomitifriulane.it è il marchio di prodotto che rappresenta l’offerta tradizionale, fresca e piacevole, all’insegna del relax e della natura.Silentalps.it è il marchio di prodotto che contraddistingue le esperienze più esclusive e di taglio fortemente esperienziale: escursionismo attivo, benessere olistico, cultura e tradizioni.